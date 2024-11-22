Площадь флагманского кристалла GB202 составляет 744 мм2

Новость пришла от MEGAsizeGPU, который утверждает, что размер кристалла флагманского графического процессора нового поколения составляет 24x31 мм, что подразумевает площадь 744 мм2. Текущий флагманский графический процессор AD102 имеет размер 608 мм2, что меньше, чем у флагманов Turing и Volta, но больше, чем у Maxwell и Kepler. Предполагаемый размер кристалла графического процессора Blackwell GB202 будет самым большим графическим процессором за более чем десятилетие.

Размеры флагманских графических процессоров GeForce:

• GB202 (Blackwell): 744 мм2;

• AD102 (Ada): 608 мм2;

• TU102 (Turing): 628 мм2;

• GV100 (Volta): 815 мм2;

• GM200 (Maxwell): 601 мм2;

• GK110 (Kepler): 551 мм2.

Утечка также упоминает, что упаковка графического процессора GB202 имеет размеры 63x53 мм, это составляет площадь 3339 мм2.

Ещё одна утечка также раскрыла, как будет выглядеть интерфейс PCIe 5.0 на графическом процессоре следующего поколения. Есть большое подозрение, что обе утечки вполне соответствуют друг другу и могут иметь одно и то же происхождение. В любом случае, новый разъем PCIe будет выглядеть так, как показано на изображении по ссылке.

Похоже, что NVIDIA действительно распространила инженерные образцы и проверочные средства среди партнеров по производству плат, и эти утечки являются прямым результатом данного процесса. Хотя здесь могут быть некоторые предположения, существует большая вероятность того, что совсем скоро в сети появятся фотографии реального кристалла, а, возможно, и платы с распаянным на ней графическом процессоре GB202.