Обе модели являются отличными игровыми мониторами с соответствующими характеристиками.

Gigabyte выпустила две новых модели QD-OLED мониторов с экранами размером 27 и 32 дюйма. Хотя они в первую очередь ориентированы на геймеров, эти новые мониторы не относятся к бренду AORUS.

27-дюймовый вариант получил название MO27Q2 и оснащен панелью разрешением 1440p с частотой обновления 240 Гц. При плотности пикселей 109 PPI монитор, скорее всего, лучше всего подходит для просмотра контента, а не для его создания, хотя заявленное 99%-ое покрытие DCI-P3 и максимальная яркость HDR 1000 нит могут указывать на обратное. Поскольку это OLED панель, то время отклика исключительно быстрое и составляет 0,03 мс Gray to Gray.

С другой стороны, более крупный 32-дюймовый вариант имеет название MO32U и оснащен панелью разрешением 4K с приличной плотностью пикселей 140 PPI, хотя и с более низкой частотой обновления 165 Гц. Этот вариант также отлично подходит для создателей контента, так как он также имеет 99%-ое покрытия DCI-P3 и максимальную яркость 1000 нит. Оба монитора также имеют сертификацию DisplayHDR True Black 400 и совместимы с FreeSync Premium Pro и G-Sync.

Что касается вывода изображения, то оба устройства оснащены двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, портом USB-C с DP мощностью 18 Вт, двумя нисходящими портами USB 3.2 Type-A и одним восходящим портом USB 3.2 Type A. С точки зрения эргономики оба монитора могут похвастаться широкими возможностями настройки, включая поворот от +15° до -15°, регулировку высоты до 130 мм и наклон от -5° до +21°, а также возможность поворота экрана на 90°. На данный момент нет информации о ценах, но скоро ситуация прояснится.