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AMD готовит шестиядерные процессоры Krackan Point с ядрами Zen 5 и Zen 5c
Один из экземпляров данного процессора уже появился в базе данных Geekbench

 Новый шестиядерный гибридный процессор из линейки Krackan Point от AMD появился на Geekbench благодаря пользователю Olrak из сети X* (запрещена на территории России). Процессор имеет довольно нетрадиционную гибридную конфигурацию ядер 3+3, что отличается от подхода AMD к своим APU Phoenix 2.

 Krackan Point — это более дешевая альтернатива Strix Point от AMD, включающая более восьми ядер и интегрированный графический процессор на базе архитектуры RDNA 3.5 с восемью вычислительными блоками. Krackan Point использует гибридную конструкцию ядер для экономии ценного пространства на кристалле, вмещая до четырех ядер Zen 5 и четырех ядер Zen 5c. Шестиядерная модель имеет код OPN «100-000001600-40_Y», что соответствует APU Ryzen 5 согласно ранее просочившимся отгрузочным манифестам. Тесты ИИ не являются такими уж и захватывающими, если учесть, что Krackan использует тот же NPU XDNA 2 с производительностью 50 TOPS, что и линейка Strix Point.

 Если рассматривать перечисленные характеристики, то бюджетный APU Ryzen 5 300 содержит три ядра Zen 5 и три ядра Zen 5c, а также 12 потоков, что сильно отличается от Ryzen 5 7545U на базе Phoenix 2, у которого было два ядра Zen 4 и четыре ядра Zen 4c. Более того, APU тестировался на платформе проверки Asus и имел относительно низкую базовую частоту 2 ГГц. Вероятно, что данный результат относится к раннему образцу кристалла.

 AMD повторно представила конструкцию с двумя CCX в линейке Strix Point, разделив ядра Zen 5 и Zen 5c с отдельными кэшами L3 для обоих типов ядер. Интересно, что для рассматриваемого APU Krackan Point Geekbench делит количество ядер на два кластера. Однако Olrak предполагает, что AMD может объединить все шесть ядер вместе, подключив их через единую кольцевую шину с общим когерентным кэшем L3. Для чипа Ryzen 5 7545U на базе Phoenix 2 также использовал один CCX, но окончательное решение остается за AMD.

 Можно предположить, что ноутбуки на базе процессоров AMD Krackan Point должны появиться в начале 2025 года и, согласно утечкам, по цене от 799 долларов. Похоже, что мероприятие CES 2025 будет переполнено анонсами устройств следующего поколения от всех основных игроков на рынке. Ожидается, что AMD представит Krackan Point вместе с гибридными процессорами Strix Halo, центральными процессорами Fire Range и графическими процессорами Radeon RX 8000 на базе архитектуры RDNA 4.

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Источник: tomshardware.com
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