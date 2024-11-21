Microsoft наконец-то выполняет долгожданное обещание, включив потоковую передачу в облаке для некоторых игр, и эта функция теперь доступна в 28 странах, где поддерживается Xbox Cloud Gaming

Подписчики Xbox Game Pass Ultimate могут транслировать 50 своих собственных игр через Xbox Cloud Gaming. Первоначальный список включает такие крупные хиты, как Cyberpunk 2077, Modern Warfare 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy XIV, Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt и Star Wars Outlaws.

Но это только начало, по словам Эшли Маккисик, руководителя отдела разработки платформ Xbox. Она подтвердила, что библиотека игр, доступных в облаке, будет продолжать расширяться, поскольку Microsoft сотрудничает с партнерами для создания обширного выбора, доступного на всех устройствах.

Расширение потоковой передачи было первоначально анонсировано в 2020 году под кодовым названием Project Lapland. Microsoft планировала предоставить владельцам Xbox возможность транслировать все свои игровые библиотеки через облако. Однако этот путь не обошелся без трудностей. Управление техническими сложностями хостинга тысяч игр, при этом обеспечивая бесперебойное обновление игр и синхронизацию сохранений, вероятно, оказалось сложнее, чем предполагалось.

Похоже, что эти препятствия теперь преодолены. Однако, как сообщает The Verge, некоторые издатели могут по-прежнему ограничивать трансляцию определенных игр из-за лицензионных соглашений.

Хотя первоначальное развертывание может показаться скромным, обновление представляет собой значительный скачок возможностей для подписчиков. Прошли дни загрузки огромных игровых файлов или ожидания обновлений, теперь игровая библиотека находится всего в нескольких щелчках мыши практически на любом экране.

Со временем Microsoft планирует перенести тысячи игр в облако, сделав игры на ходу более доступными, чем когда-либо. Компания активно работает над расширением доступности потоковой передачи. Уже реализуются планы по внедрению облачных игр на консоли Xbox и в приложение Windows Xbox в следующем году.

Эти усилия соответствуют амбициозному видению Microsoft будущего игр. В предыдущем интервью руководитель Xbox Фил Спенсер подробно описал цель компании по созданию единой игровой экосистемы. Он заявил, что они хотят достичь точки, когда игрок будет не важно какое у него под рукой устройство, так как каждое из них позволит наслаждаться любимыми играми благодаря единой экосистеме Xbox.

Кроме того, стоит отметить, что Microsoft, похоже, делает шаги в направлении собственного портативного устройства, выходя за рамки многолетних анонсов и прототипов, наконец занявшись его активной разработкой.