Microsoft пытается справиться с двойной задачей перевода пользователей на Windows 11, а также поддержки большой базы устройств с Windows 10, поэтому компания использует полноэкранные подсказки для продвижения Windows 11, хотя это будет означать необходимость обновления оборудования для миллионов пользователей.

Microsoft запустила новую кампанию с использованием полноэкранных подсказок на устройствах с Windows 10, чтобы побудить пользователей перейти на Windows 11. Эта инициатива появилась в то время, когда технологический гигант готовится к окончанию поддержки Windows 10, запланированному на 14 октября 2025 года.

Подсказки, которые начали появляться на экранах пользователей в прошлые выходные, подчеркивают расширенные возможности, доступные на ПК с Windows 11.

Такие сообщения, как «делайте больше с новым ПК с Windows 11» и «перейдите на новый ПК Copilot Plus» для максимального опыта работы с Windows 11, отображаются с целью убедить пользователей рассмотреть необходимые обновления оборудования для перехода. Сообщения Microsoft также перенаправляют людей на специальный веб-сайт, демонстрирующий новые устройства Windows 11, к которым они могут получить доступ по ссылке в подсказке.

Этот подход отражает более ранние усилия Microsoft в текущем году, когда она использовала похожие полноэкранные уведомления, чтобы предупредить пользователей Windows 10 о предстоящем прекращении поддержки. Однако эта кампания подверглась критике за отсутствие прозрачности в отношении других возможностей, доступных пользователям Windows 10.

Например, в этих подсказках заметно отсутствие информации о беспрецедентном предложении Microsoft расширенных обновлений безопасности (ESU) для потребителей. Впервые рядовые пользователи получат возможность приобрести дополнительный год обновлений безопасности за 30 долларов, в то время как коммерческие клиенты могут продлить поддержку до трех лет.

Microsoft сталкивается с проблемами у большого количества пользователей, поскольку обновление до Windows 11 часто означает, необходимость перехода на новое обновление. Системные требования Windows 11 включают поддержку только процессоров, выпущенных с 2018 года. Это ограничение делает миллионы существующих устройств неподходящими для официального обновления. Вероятно, это объясняет, почему подсказки фокусируются на покупке нового оборудования, а не на обновлении самой операционной системы.

Несмотря на усилия Microsoft, темпы внедрения Windows 11 оказались ниже ожидаемых. Хотя новая ОС ненадолго заняла первое место как самая популярная в Steam в начале этого лета, она все еще отстает от Windows 10 по общей доле рынка почти в два раза.

Интересно, что Microsoft всё ещё продолжает разрабатывать Windows 10. После первоначального заявления о том, что основные обновления для Windows 10 прекратятся в 2023 году, Microsoft удивила наблюдателей, возобновив свою бета-программу для пользователей Windows 10, чтобы протестировать новые функции в начале этого года.