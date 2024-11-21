Оба телефона прошли сертификацию IMDA и являются переименованными смартфонами бренда Redmi

Компания Xiaomi готовит к выходу на мировой рынок смартфоны серии POCO F7. Недавно POCO F7 Pro был замечен на платформе сертификации IMDA, а теперь очередь дошла и до двух других моделей: POCO F7 и POCO F7 Ultra.

В сертификации IMDA два будущих смартфона были замечены с номерами моделей 24122RKC7G и 2412DPC0AG. Хотя сертификация не раскрывает подробной информации о характеристиках смартфонов POCO, она подтверждает поддержку сетей 5G, Bluetooth, Wi-Fi и NFC. Помимо этого, в списке намекается, что серия смартфонов POCO F7 скоро выйдет на мировой рынок.

Названия POCO F7 и POCO F7 Ultra ранее были раскрыты в базе данных IMEI, причем последний стал первым в истории марки телефоном со словом «Ultra» в названии. Исходя из того, что известно на данный момент, POCO F7 Ultra может быть переименованной версией Redmi K80 Pro. Для тех, кто не знает, отмечу, что модель K80 Pro скоро выйдет на китайский рынок, и она обладает некоторыми первоклассными характеристиками и функциями. По слухам, Redmi K80 Pro будет оснащен флагманским чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. На передней панели устройства будет расположен 6,67-дюймовым OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления до 120 Гц.

Более ранние слухи также подтвердили, что POCO F7 Ultra будет иметь большую аккумуляторную батарею емкостью 6000 мАч, которая будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт. Эта модель также может стать первым смартфоном с поддержкой быстрой беспроводной зарядки. Ранее сегодня сообщалось, что другой телефон бренда - Redmi Turbo 4 появился на сертификации 3C с быстрой проводной зарядкой мощностью 90 Вт. Ожидается, что POCO F7 как раз является переименованным Redmi Turbo 4. Эта модель также может быть оснащена чипсетом MediaTek Dimensity 8400, аккумулятором емкостью 6000 мАч, дисплеем разрешением 1,5K и другими неплохими характеристиками.