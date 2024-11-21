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NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti будет иметь 8960 ядер CUDA и мощность 300 Вт
Появились характеристики четвертого игрового графического процессора NVIDIA Blackwell, и на этот раз речь идет о GeForce RTX 5070 Ti

 До сих пор в сети ходила информация, что компания Nvidia представит на мероприятии CES 2025 в начале января следующего года три игровых графических ускорителя нового поколения GeForce RTX 50 на архитектуре Blackwell. Однако, похоже, что мы можем увидеть ещё одну модель видеокарты. Как сообщает портал Videocardz ссылаясь на известного инсайдера Kopite7kimi, компания Nvidia также планирует выпустить четвёртую модель, которой, вероятно, является RTX 5070 Ti.

 Судя по названию модель GeForce RTX 5070 Ti будет по своим возможностям располагаться между RTX 5070 и RTX 5080, которые будут относиться к верхнему среднему сегменту для требовательных пользователей и энтузиастов. Согласно появившейся информации, в основе грядущей видеокарты GeForce RTX 5070 Ti будет лежать графический процессор GB203 с референсной платой с обозначением PG147 SKU 60. Очевидно, что данная видеокарта получит урезанную версию графического процессора GB203, который также ляжет в основу модели RTX 5080, поэтому печатная плата обеих карт будет практически одинаковой с небольшими изменениями в виде подсистемы питания.

 Что касается конкретных характеристик, то, по слухам, видеокарта GeForce RTX 5070 Ti сможет похвастаться 8960 ядрами CUDA. Это больше, чем у предшественника RTX 4070 Ti, имеющего 7680 ядер и даже RTX 4070 Ti SUPER с его 8448 ядрами. Таким образом будущая новинка получит на 6% больше ядер, чем у RTX 4070 Ti SUPER и на 16,6% больше ядер, чем у RTX 4070 Ti.

 В свою очередь RTX 4070 Ti получила на 26% больше ядер по сравнению с предшественником в виде RTX 3070 Ti. Если сравнивать с этим показателем, то RTX 5070 Ti от RTX 4070 Ti ушла не так уж и далеко. То же самое касается и более производительной карты RTX 5080, которая также не сильно увеличила количество ядер CUDA по сравнению с предшественниками RTX 4080 и RTX 4080 SUPER.

 Что касается энергопотребления, то ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti получит TGP 300 Вт, что на 15 Вт превышает показатель RTX 4070 Ti и его версии SUPER. Как и с ядрами CUDA по данному показателю разница с предшественниками также не сильно изменилась. Стоит сказать, что это не разочаровывающим фактором, а вот старшие модели в лице RTX 5080 и RTX 5090 скромными требованиями к питанию похвастаться уже не смогут. Здесь стоит сразу оговориться, что сам по себе TGP не может точно указывать на реальное энергопотребление и может быть указан со значительным запасом, как это было например, с линейкой RTX 40 Ada Lovelace.

 Что касается характеристик памяти, то тут никакой конкретики нет, а это весьма интересный и во многом определяющий для покупателей показатель. Можно лишь гадать какой объем памяти и ширину её интерфейса применит Nvidia в RTX 5070 Ti., вариантов на самом деле может быть множество. Кроме того, используемый тип памяти также точно ещё нельзя назвать, но это наверняка не новейшая GDDR7.

 В настоящее время утечки сообщают, что компания NVIDIA выпустит GeForce RTX 5070 Ti в следующем году после дебюта производительных моделей RTX 5080 и RTX 5090, которые станут первенцами нового поколения. Возможно, что RTX 5070 Ti увидит свет в феврале. Остается набраться терпения и подождать еще пару месяцев.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5090 #rtx 50 #rtx 5080 #rtx 5070 #rtx 5070 ti
Источник: wccftech.com
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Nvidia GeForce RTX 5070 Ti получит 8960 потоковых процессоров и TDP 300 Вт
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