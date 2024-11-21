Первым появится Redmi Note 14 Pro Plus в Индии, выход других моделей также ожидается, но немного позже.

Не секрет, что китайский гигант Xiaomi готовит к выходу на международный рынок смартфонов серии Redmi Note 14, а не только в Китае. Стоит напомнить, что компания запустила серию ещё в сентябре, выпустив три модели линейки Redmi Note 14:

Redmi Note 14;

Redmi Note 14 Pro;

Redmi Note 14 Pro Plus.

Стоит обратить внимание, что все модели поддерживают сети 5G. Однако недавние утечки предполагают, что Xiaomi собирается также выпустить варианты для сетей 4G, чтобы заменить существующие сейчас аналоги линейки Redmi Note 13, например, Redmi Note 13 Pro 4G стоимостью 212 долларов на Amazon. Недавно Xiaomi подтвердила, что представит серию Redmi Note 14 на международном уровне, несмотря на то, что выпустила предшественников только в начале этого года. Теперь, похоже, компания готова раскрыть больше подробностей о новом поколении.

Компания теперь сообщает, что серия Redmi Note 14 появится в Индии 9 декабря. Однако, потенциально, запуск линейки в Европе и на других рынках не так уж и далек, однако, точной даты пока не обнародовано.



