Предполагается, что новые процессоры будут иметь конфигурацию из 6 ядер.

Генеральный директор компании Qualcomm сегодня сообщил об этом на Дне инвестора, что было одним из немногих объявлений, но вопреки ожиданиям, речь шла не о следующем поколении, а о версии с низким энергопотреблением для существующего семейства.

Компания ничего не сказала о спецификациях. В презентации был только один слайд, и он раскрывает только две вещи. Одной из них является новая цена для ноутбуков на базе процессоров Snapdragon X, которая составляет 600 долларов. На момент запуска процессоры Snapdragon X Elite явно не были предназначены для того, чтобы покорить рынок, в основном из-за их высокой цены, так как ноутбуки на их основе стоят от тысячи долларов и отсутствия функций ИИ, что было самым важным маркетинговым аргументом в то время.

Однако новые системы удивили хорошим временем автономной работы и хорошей производительностью в определенных приложениях, которые изначально работали на архитектуре ARM благодаря поддержке Microsoft Windows.

Qualcomm подтверждает, что есть одна вещь, которая не изменится - ее NPU (Neural Processing Unit). Нейронный процессор будет таким же быстрым, как и на 8-, 10- и 12-ядерных процессорах Snapdragon X. NPU является тем, что позволяет Qualcomm сертифицироваться в качестве систем, совместимых с Microsoft Copilot+.

Ресурс XDA, освещавший эту тему, предполагает, что есть веские основания ожидать выхода 6-ядерной версии процессора. Дата выпуска новинки не была объявлена, однако ожидается, что ноутбуки на базе новых процессоров появятся на выставке CES 2025, которая состоится всего через 6 недель.