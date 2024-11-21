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goldas
Nvidia GeForce RTX 5090 будет стоить меньше, чем ожидалось
Ранее в сети появилась информация, что следующий флагман Nvidia будет стоить около 2000 долларов и даже выше.

 Прошел почти месяц с тех пор, как инсайдер @I_Leak_VN поделился недавними слухами о потенциальной стартовой цене следующей флагманской видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090. С тех пор появились сообщения о том, что компания прекращает поставку графических процессоров RTX 40. С этой целью компания также объявила о раздаче игры Indiana Jones and the Great Circle стоимостью 99 долларов за покупку карты серии RTX 40 или готовых компьютеров с этими картами.

 Теперь портал Bits And Chips предоставил свежие сведения о состоянии того, что, как ожидается, станет флагманской потребительской видеокартой Blackwell от Nvidia. Как сообщается, GeForce RTX 5090 может стоить немного меньше, чем предполагалось в предыдущих слухах. Ссылаясь на нескольких китайских и японских журналистов, ресурс Bits and Chips утверждает, что в базовом состоянии стоимость следующего флагмана Nvidia составит от 1899 до 1999 долларов.

 Однако сотрудники сайта полагают, что кастомные модели от партнеров Nvidia представят разогнанные версии, например, такие как Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090 OG OC Edition стоимостью более 1800 долларов, которые преодолеют психологическую отметку в 2000 долларов.

 Напомню, что согласно недавним слухам, Nvidia собирается выпустить видеокарту GeForce RTX 5090 с графическим процессором GB203, а также локальной видеопамятью GDDR7 объемом 32 ГБ, работающей на 512-битной шине памяти. Кроме того, по слухам, Nvidia в новых картах будет использовать новый безопасный разъем питания 12V-2x6, отказавшись от заслужившего плохую репутацию 12VHPWR, спустя всего одно поколение после его выхода.

#nvidia #видеокарты #rtx 4090 #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #blackwell #rtx 5090 #rtx 50 #nvidia blackwell
Источник: notebookcheck.net
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