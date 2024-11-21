Новинка получила собственное название Oracle и имеет полностью измененный внешний вид, предлагая отделку из золота, натуральной кожи и других люксовых материалов

Люксовый бренд Caviar представил устройство Oracle, представляющее собой первую в мире кастомную версию Apple Vision Pro. Этот эксклюзивный вариант сочетает в себе передовые технологии с непревзойденным дизайном, используя такие материалы, как 24-каратное золото, серебро, ювелирную эмаль и натуральную кожу. И без того дорогое устройство, новинка от Caviar ценой от 26 700 долларов Oracle выводит Apple Vision Pro на совершенно новый уровень роскоши.

Oracle имеет оправу, украшенную 24-каратным золотом, отделанную с использованием техники Double Electroplated. Caviar утверждает, что этот скрупулезный процесс обеспечивает безупречное 7-микронное покрытие, которое просто излучает изысканность. Декоративные вставки также украшены 24-каратным золотом со сложными геометрическими узорами, которые подчеркивают его элегантность. Устройство покрыто черной эмалью и серебряными акцентами, завершая дизайн, который передает эксклюзивность.

Светонепроницаемый уплотнитель и 3D-аудионаушники обернуты вручную и прошиты натуральной кожей, предлагая уникальные тактильные ощущения. Подголовник выполнен из черной кожи, что добавляет изысканности. Кожа, используемая в Oracle, обработана с использованием специальных методов дубления, которые сохраняют естественную текстуру, обеспечивая как долговечность, так и роскошный внешний вид.

Oracle оснащен функциями персонализации, которые отличают его от других премиальных гаджетов. Каждое устройство имеет возможность добавления индивидуальных гравировок, логотипов или символов, превращая его в уникальный аксессуар. Новинка от Caviar предназначена для тех, кто ищет уникальный подарок или персонализированный предмет роскоши в память о значимых событиях.

Caviar обеспечила эксклюзивность, ограничив выпуск Oracle всего 49 экземплярами. Каждое устройство имеет памятную табличку с выгравированным названием модели и индивидуальным серийным номером, покрытую 24-каратным золотом. Этот статус ограниченного выпуска делает Oracle редким предметом коллекционирования.

Apple Vision Pro Oracle доступен в трех конфигурациях хранения: 256 ГБ по цене 26 700 долларов США, 512 ГБ по цене 27 700 долларов США и 1 ТБ по цене 29 560 долларов США.

В текущем году компания Caviar представила несколько люксовых устройств различных производителей. Ранее бренд представил кастомную коллекцию смартфонов iPhone 16 Pro с Джобсом, Трампом и Маском, цены на которые начинаются от 9200 долларов. Кроме того, Caviar представила кастомный смартфон Huawei Mate XT Ultimate с 24-каратным золотом и крокодиловой кожей.