Модель уже появилась на глобальном сайте Xiaomi, но его цена пока неизвестна

Пауэрбанк Magnetic Power Bank 5000 от компании Xiaomi появился на глобальном сайте бренда. Этот аксессуар для мобильных устройств был запущен в Китае ещё в начале этого года. Кроме того, это вторая модель, появившаяся на глобальном сайте Xiaomi за последние недели после Ultra Slim Power Bank 5000mAh.

Magnetic Power Bank 5000 предназначен для смартфонов iPhone 12 и более поздних моделей, с беспроводной зарядкой мощностью до 7,5 Вт. Также устройство имеет двусторонний порт USB-C, позволяющий одновременно заряжать второй гаджет, а максимальная совокупная выходная мощность устройства составляет 10 Вт. Порт USB-C обеспечивает выходную мощность до 18 Вт и максимальную входную мощность 20 Вт, при этом полная зарядка занимает чуть более двух часов. Как следует из названия, модель имеет емкость 5000 мАч, что должно позволить полностью зарядить iPhone 15, по словам Xiaomi. Другие функции включают поддержку сквозной зарядки, светодиодные индикаторы и технологию контроля температуры NTC.

Внешний аккумулятор очень компактен, его размеры составляют 103,7 x 68,3 x 12 мм. Неясно, когда именно Xiaomi Magnetic Power Bank 5000 поступит в продажу по всему миру и по какой цене. Стоит отметить, что стоимость аксессуара на момент запуска в Китае составила 129 юаней, что составляет около 18 долларов. Однако у данного гаджета есть конкуренты, например, Anker 621 Magnetic Battery, который в настоящее время доступен за 40 долларов на Amazon.