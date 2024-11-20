Новый смартфон Apple получит немного переработанный дизайн и первым среди яблочных смартфонов будет работать на собственном 5G модеме

Apple готовится выпустить свой бюджетный iPhone с флагманскими функциями в начале следующего года, и уже есть подтверждение того, когда устройство увидит свет. iPhone SE 4 станет серьезным обновлением для Apple и пользователей, поскольку предполагается, что устройство принесет сдвиг дизайна в сторону современного форм-фактора и общей компоновки. Группа аналитиков теперь подтвердила, что Apple выпустит iPhone SE 4 в марте 2025 года, в котором будет установлен собственный модем Apple 5G.

iPhone SE 4 станет более масштабным обновлением, чем изначально предполагалось, и для Apple, это будет выходом на рынок своего собственного модема 5G. Аналитик Barclay Том О'Мэлли и его коллеги недавно посетили азиатский регион, чтобы встретиться с несколькими производителями электроники, а также поставщиками. Последние заметки аналитиков о выпуске предполагают, что Apple готовится выпустить iPhone SE 4 к концу первого квартала 2025 года.

Упомянутые аналитиками сроки предполагают, что компания может выпустить iPhone SE 4 в марте, и это время соответствует предыдущим выпускам SE компании. Например, текущий iPhone SE 3 был выпущен 22 марта 2022 года. Это не первый раз, когда появляется информация о предполагаемых сроках выпуска iPhone SE 4, и последние новости совпадают с предыдущими сообщениями о весеннем запуске.

Ожидается, что iPhone SE четвертого поколения будет оснащен большим 6,1-дюймовым дисплеем с минимальными рамками со всех четырех сторон. Также сообщается, что модель SE 4 перейдет от Touch ID на кнопке Home к Face ID, что является серьезным шагом вперед для "бюджетного" iPhone. Что касается внутренних компонентов, то iPhone SE 4 будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и процессором A18, который устанавливается в линейке iPhone 16. Большее количество оперативной памяти является признаком того, что смартфон также будет готов к использованию Apple Intelligence, делая его самым дешевым iPhone в линейке с функциями искусственного интеллекта.

В сообщении также упоминается, что компания Apple планирует оснастить iPhone SE 4 своим собственным модемом 5G. Слухи о собственном модеме Apple периодически появляются в течение нескольких лет, и компания наконец готова представить чип, начиная с линейки SE. Такой шаг Apple призван минимизировать свою зависимость от Qualcomm, и модем постепенно начнет переход на остальные устройства компании. Помимо iPhone SE 4, Apple также, как ожидается, оснастит своим собственным модемом 5G модель iPhone 17 Air, которая, по слухам, будет отличаться самым тонким профилем среди всех iPhone.