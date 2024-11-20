Инсайдер сообщает, что RTX 4050 будет сосуществовать вместе с RTX 5050 на мобильном рынке

Компания Nvidia решила изменить свой подход относительно выпуска новой серии потребительских графических процессоров GeForce RTX 50 на архитектуре Blackwell.

Как сообщает на Weibo инсайдер 思考未来啊, графический процессор для ноутбуков GeForce RTX 4050 от NVIDIA будет единственным представителем текущей линейки в поставках даже после выпуска предстоящего аналога серии RTX 50. Nvidia планирует использовать RTX 4050 и RTX 5050 одновременно, предложив последнюю модель с более высокой ценой, несмотря на предположительно минимальные различия в характеристиках.

Пока относиться к данному сообщению следует с долей скепсиса, но, учитывая подробности утечки, это, безусловно, похоже на реальный ход NVIDIA. Из всех моделей на архитектуре Ada Lovelace графический процессор для ноутбуков GeForce RTX 4050 будет единственным в поставках, в то время как все остальные варианты будут переведены на новую схему наименования.

Это, безусловно, интересное развитие событий, и оно показывает, что модель для ноутбуков GeForce RTX 4050 пользуется весьма большой популярностью у потребителей, особенно с небольшим бюджетом, которые хотят получить игровую модель без излишеств. Поскольку GeForce RTX 4050 и RTX 5050 будут находиться на рынке вместе, у потребителей будет более широкий выбор, и NVIDIA может потенциально заработать на этом, представив аналог нового поколения по немного более высокой цене, но не нанося ущерба существующим продажам.

Линейка видеокарт NVIDIA RTX 50 Blackwell вызывает огромный интерес на рынке, и с учетом того, что графические процессоры будут представлены на выставке CES 2025, можно ожидать серьезного роста продаж этих графических ускорителей.