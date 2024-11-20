В преддверии выхода флагмана от Nubia в сети появились тизеры, раскрывающие характеристики камер смартфона

Nubia готовится представить свой новейший флагманский смартфон Z70 Ultra всего через два дня. Компания дразнит пользователей ключевыми особенностями устройства, в частности, впечатляющими возможностями камеры.

Согласно последнему тизеру бренда, Nubia Z70 Ultra будет оснащен основной 50-мегапиксельной камерой с изменяемой диафрагмой объектива, варьирующейся от f/1.59 до f/4.0. Эта функция обеспечит большую гибкость в различных условиях освещения. Кроме того, телефон будет иметь 64-мегапиксельный телеобъектив с более широкой диафрагмой f/2.48, что позволит улучшить работу при слабом освещении и возможности фокусировки на более близких объектах. Сверхширокоугольная камера также была модернизирована и предлагает поле зрения 122 градуса и минимальное расстояние фокусировки 2,5 см.

Для дополнительного удобства Z70 Ultra оснащен физической кнопкой камеры, вдохновленной серией Xperia 1, не полагаясь исключительно на программное обеспечение.

Согласно предыдущим утечкам и тизерам, процессор Snapdragon 8 Elite будет работать на устройстве в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Он будет работать под управлением ОС Android 15. Устройство недавно было замечено на тестовой платформе Geekbench, набрав 3203 балла в одноядерном и 10260 баллов в многоядерном режимах.

На передней части телефона будет располагаться большой 6,85-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц. Дисплей имеет пиковую яркость 2000 кд/м2, обеспечивая хорошую видимость даже в ясную летнюю погоду и использует технологию камеры под дисплеем для создания по-настоящему полноэкранного режима.

Помимо спецификаций, компания подтвердила, что выпустит специальную версию устройства Starry Night, вдохновленную картиной Винсента Ван Гога. Более подробная информация о смартфоне будет представлена уже завтра.