В список вошли большинство моделей последних трех лет, включая планшеты.

Samsung готовится выпустить обновление своей новейшей оболочки One UI 7 на базе ОС Android 15, и спекуляции вокруг подходящих под обновление устройств постепенно накаляются. Хотя компания еще не опубликовала официальный список или график, инсайдер @TheGalox_ перечислил более 50 устройств, которые, скорее всего, получат это обновление.

Список, составленный @TheGalox_, включает широкий спектр смартфонов и планшетов Galaxy, охватывающий флагманский, средний и бюджетный сегменты. Ожидаемыми к обновлению устройствами являются смартфоны Galaxy S, начиная с серии Galaxy S21, включая Galaxy S21 FE. Ожидается, что линейка складных устройств Samsung также попадет в список. Хотя недавно выпущенные эксклюзивные для Китая Galaxy W25 и W25 Flip отсутствуют в списке, они также, скорее всего, получат обновление на базе ОС Android 15.

Смартфоны Galaxy, которые, как ожидается, получат обновление One UI 7:

• Galaxy Z Fold Special Edition;

• Galaxy Z Fold6;

• Galaxy Z Fold5;

• Galaxy Z Fold4;

• Galaxy Z Fold3;

• Galaxy Z Flip6;

• Galaxy Z Flip5;

• Galaxy Z Flip4;

• Galaxy Z Flip3;





• Galaxy S24 series;

• Galaxy S23 series;

• Galaxy S22 series;

• Galaxy S21 series;





• Galaxy A73;

• Galaxy A55;

• Galaxy A54;

• Galaxy A53;

• Galaxy A35;

• Galaxy A34;

• Galaxy A33;

• Galaxy A25;

• Galaxy A24;

• Galaxy A23;

• Galaxy A16;

• Galaxy A15;

• Galaxy A14;

Планшеты Galaxy, которые, как ожидается, получат обновление:

• Galaxy Tab S10 series;

• Galaxy Tab S9 series;

• Galaxy Tab S9 FE series;

• Galaxy Tab S8 series;

• Galaxy Tab S6 Lite 2024 и 2022;

• Серия Galaxy Tab A9;

• Galaxy Tab Active5;

• Galaxy Tab Active4 Pro.

Ожидается, что оболочка One UI 7 станет самым крупным обновлением в истории One UI. Ожидается, что оно принесет свежий дизайн и несколько функциональных улучшений. Утечка скриншотов предполагает новые значки, виджеты и обои, а также поддержку больших папок, которые могут вмещать больше контента.

Программное обеспечение также может представить обновленный интерфейс камеры с более интуитивным управлением. Другие визуальные обновления включают новую анимацию разблокировки и обновленные значки батареи и зарядки.

Похоже, что значительный редизайн будет и в центре управления с более крупными переключателями для регулировки яркости и громкости, что потенциально сделает интерфейс более удобным для пользователя.