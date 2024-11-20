Ожидается, что смартфон выйдет после флагмансrой серии Galaxy S25 и получит многочисленные улучшения характеристик и функционала

Грядущий Galaxy A56 5G от компании Samsung показался на китайском сайте сертификации 3C, предлагая ключевые сведения о возможностях его зарядки. Являясь приемником Galaxy A55 5G, новый Galaxy A56 5G представит значительные обновления, включая поддержку более быстрой зарядки, лучшую производительность и возможные улучшения камеры, что делает его еще одним интересным дополнением к линейке Samsung среднего класса.

Сертификация 3C показывает, что Galaxy A56 5G под номером модели SM-A5660 будет поддерживать зарядку мощностью 45 Вт, что является серьезным скачком по сравнению со скоростью зарядки в 25 Вт у его предшественника. Это приближает Galaxy A56 к флагманским стандартам зарядки компании Samsung, как это было в Galaxy S24 Ultra. Однако, как это повлияет на реальную производительность зарядки, еще предстоит увидеть, особенно с учетом минимальных различий, наблюдаемых между скоростями зарядки 25 Вт и 45 Вт во флагманских моделях Samsung.

Стоит отметить, что покупателям новых смартфонов серии A или M, также необходимо будет отдельно приобрести совместимый адаптер мощностью 45 Вт, чтобы в полной мере воспользоваться улучшенными скоростями зарядки.

По слухам, помимо более быстрой зарядки, Galaxy A56 5G будет оснащен чипсетом Exynos 1580. Ранние сообщения предполагают, что этот процессор может обеспечить производительность, аналогичную Snapdragon 888, флагманскому чипсету Qualcomm трехлетней давности, используемому в Galaxy S21 Ultra.

Предстоящая модель серии "A" также появилась на Geekbench в прошлом месяце с одноядерными и многоядерными результатами 1341 и 3836 баллов соответственно, что значительно лучше по сравнению с чипсетом Exynos 1480 в Galaxy A55, который набрал около 1100 и 3400 баллов в тех же тестах.

Что касается фотокамер, то ожидается сохранение возможностей Galaxy A55, включающих объективы разрешением 50, 12 и 5 мегапикселей. Однако ожидается, что компания будет использовать новый 12-мегапиксельный датчик для фронтальной камеры.

Galaxy A56 5G, скорее всего, дебютирует после выхода линейки Galaxy S25. Хотя подробности о ценах остаются на уровне слухов, текущая модель Galaxy A55 была выпущена в марте 2024 года по цене 475 долларов за базовую модель, что является примерным маркером потенциальной ценовой стратегии Galaxy A56.