Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
ASUS официально представила смартфоны ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro
Обе модели основаны на чипсете Snapdragon 8 Elite и могут похвастаться дисплеями с частотой обновления до 185 Гц

 Обе модели серии ROG Phone 9 оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и максимальной яркостью 2500 кд/м2. Как известно смартфоны ASUS линейки ROG предназначены для мобильного гейминга, что подразумевает высокую частоту обновления экрана. В этом плане новые смартфоны компании поднимают новую планку, достигая частоты обновления до 185 Гц, которая не установлена по умолчанию, а её активация происходит с помощью Game Genie от ASUS. Кроме того, такая частота будет доступна далеко не во всех играх.

 Также линейка ROG Phone 9 получила дополнительную заднюю панель AniMe Vision, представляющую собой множество небольших светодиодов, которые можно использовать для изменения внешнего вида телефона.

 Обычный ROG Phone располагает 85 светодиодами, а старшая версия ROG Phone 9 Pro может похвастаться уже невероятными 648 светодиодами. Базовый ROG Phone 9 также отличается от старшего собрата более скромной максимальной конфигурацией памяти и включает до 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 объемом до 512 ГБ. В свою очередь старший вариант ROG Phone 9 Pro может похвастаться 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 1 ТБ. Однако и это не предел. Топовая версия под названием ASUS ROG Phone 9 Pro Edition оснащается огромными 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Как и в предыдущих смартфонах серии, компания ASUS оснащает свои флагманские смартфоны производительными системами охлаждения.

 ASUS утверждает, что в новых моделях компания использовала новый графитовый лист, который в полтора раза больше, а также усовершенствованную испарительную камеру охлаждения, чтобы удерживать пылкий нрав Snapdragon 8 Elite в разумных пределах. Аккумулятор обеих моделей был увеличен до 5800 мАч, чего, по словам ASUS, более чем достаточно для активной игры в течение более четырех, при этом батарея сохраняет не менее 80 процентов своей емкости даже после 1000 полных циклов зарядки\разрядки. Что касается скорости зарядки, то новые смартфоны поддерживают проводное соединение мощностью 65 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт.

 Что касается фотографических возможностей, то на обеих моделях ROG Phone 9 используется основной 50-мегапиксельный 1/1,56-дюймовый объектив с датчиком Sony Lytia 700, а также 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 5-мегапиксельный макрообъектив для базовой модели и 32-мегапиксельный 1/3-дюймовый телеобъектив в версии Pro. Оба смартфона оснащены одной фронтальной камерой разрешением 32 МП. Кроме того, компания изменила подход к аудиовозможностям и добавила 3,5-мм аудиоразъем в свою флагманскую линейку смартфонов.

 Предварительный заказ на смартфоны ROG Phone 9 уже стартовал, а отправка устройств начнется завтра для пользователей, проживающих на Тайване, в Гонконге и материковом Китае.

 Покупателям из США придется подождать до январе 2025 года, а жители европейских регионов смогут опробовать флагманы в декабре 2024 года.

#смартфоны #asus #snapdragon 8 elite #rog phone #игровые смартфоны #смартфоны asus #rog phone 9 #rog phone 9 pro
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SHOT: В Курской области из окружения не успели выбраться 1000 украинских солдат
9
В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
4
Новая система реактивной артиллерии в 4 раза превосходит HiMARS по огневой мощи
2
В сети появились первые отзывы о S.T.A.L.K.E.R. 2 после утечки релизной версии
14
Экс-офицер армии США Дэвис: ATACMS присоединится к F-16 и HIMARS, как к бесполезному оружию ВСУ
1
Bild: Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА Helsing с ИИ, имунных к РЭБ
+
"Военная хроника" показала карту регионов РФ, куда могут дотянуться ракеты ATACMS украинских ВС
1
Новый китайский истребитель-невидимка собирается пролететь «до самого космоса»
+
В Европе повреждено два подводных интернет-кабеля
11
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
3
До конца года в Московской области откроют движение по четырём новым автодорогам
+
Первые игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили нестабильную работу игры и низкую частоту кадров
18
Redmi K80 Pro появился в базе данных Geekbench
+
В Китае строят новый завод за $5 млрд долларов для производства чипов по зрелым техпроцессам
6
Смартфоны Xiaomi Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra получат SoC Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite
1
Новое обновление Samsung Android 15 может официально распространиться на более чем 50 устройств
2
Axios: Разрешение США на удары ракетами ATACMS затронет только границы Курской области
2
Стремительное развитие искусственного интеллекта остановилось несмотря на огромные инвестиции
3
Утилита Tiny11 core builder получила поддержку Windows 11 24H2, позволяя уменьшить размер ОС до 3 ГБ
2
Газманов и SHAMAN обсудят необходимость дополнения школьной программы по музыке
2

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
202
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
69
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
22
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
25
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
19
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
2
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
5
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+

Сейчас обсуждают

Валерий Соболев
23:26
Эээ... Маловато 16 потоков? Сравниваем с Интел, в котором 24 и 32... Ну так надо брать их конкурента 9950.... Если нужна потокорезка, тогда прошу к тридрипперам, они смотрят на обычные проццы как на з...
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
World Trailer
23:20
Вы все врете! Не может голубое божество быть таким дерьмом :D
AMD вытеснила Intel из десятки самых продаваемых процессоров на Amazon
Никита Дзюба
23:09
Радиатор не нужен?
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
Серж Диезз
23:06
в зеркало глянь опущ, и спамботы тебе не помогут
Сборщики компьютеров опубликовали фото сгоревших процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D
Enforsen Bsv
23:06
4к фигня, ты 8К ставь )))
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Петр Сеннов
23:05
Этот корпус - 30+ литров, это уже не сказать, что компактный, хотя смотря с чем сравнивать.
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
Подарочек
23:04
Прорыв всех порвал.
Танк Т-90М «Прорыв» показал свою эффективность в противостоянии с западной техникой
Юрий Филатов
23:00
Да в среднеценовом сегменте прмерно все арвны, почти все карты равны. Надо смотреть что дешевле, то и брать, для HD разрешений хватит любой карты, что арк770, что 3060, что 6600. Есть лишние 20к, доки...
Что выгоднее купить в ПК эконом-класса - Radeon RX6600 или Intel ARC A750 / A770 - тест сборок
William Olegovych
23:00
Ну, если так посмотреть, то и Винду накатить можно, а там и все 30 спокойно пойдуд, если смотреть в пол конечно)
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
Евг
22:58
Это из серии гонки на ладах задним ходом? Или ты так перегрелся летом под солнышком на самокате??
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем