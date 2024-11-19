Обе модели основаны на чипсете Snapdragon 8 Elite и могут похвастаться дисплеями с частотой обновления до 185 Гц

Обе модели серии ROG Phone 9 оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и максимальной яркостью 2500 кд/м2. Как известно смартфоны ASUS линейки ROG предназначены для мобильного гейминга, что подразумевает высокую частоту обновления экрана. В этом плане новые смартфоны компании поднимают новую планку, достигая частоты обновления до 185 Гц, которая не установлена по умолчанию, а её активация происходит с помощью Game Genie от ASUS. Кроме того, такая частота будет доступна далеко не во всех играх.

Также линейка ROG Phone 9 получила дополнительную заднюю панель AniMe Vision, представляющую собой множество небольших светодиодов, которые можно использовать для изменения внешнего вида телефона.

Обычный ROG Phone располагает 85 светодиодами, а старшая версия ROG Phone 9 Pro может похвастаться уже невероятными 648 светодиодами. Базовый ROG Phone 9 также отличается от старшего собрата более скромной максимальной конфигурацией памяти и включает до 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 объемом до 512 ГБ. В свою очередь старший вариант ROG Phone 9 Pro может похвастаться 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 1 ТБ. Однако и это не предел. Топовая версия под названием ASUS ROG Phone 9 Pro Edition оснащается огромными 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Как и в предыдущих смартфонах серии, компания ASUS оснащает свои флагманские смартфоны производительными системами охлаждения.

ASUS утверждает, что в новых моделях компания использовала новый графитовый лист, который в полтора раза больше, а также усовершенствованную испарительную камеру охлаждения, чтобы удерживать пылкий нрав Snapdragon 8 Elite в разумных пределах. Аккумулятор обеих моделей был увеличен до 5800 мАч, чего, по словам ASUS, более чем достаточно для активной игры в течение более четырех, при этом батарея сохраняет не менее 80 процентов своей емкости даже после 1000 полных циклов зарядки\разрядки. Что касается скорости зарядки, то новые смартфоны поддерживают проводное соединение мощностью 65 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт.

Что касается фотографических возможностей, то на обеих моделях ROG Phone 9 используется основной 50-мегапиксельный 1/1,56-дюймовый объектив с датчиком Sony Lytia 700, а также 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 5-мегапиксельный макрообъектив для базовой модели и 32-мегапиксельный 1/3-дюймовый телеобъектив в версии Pro. Оба смартфона оснащены одной фронтальной камерой разрешением 32 МП. Кроме того, компания изменила подход к аудиовозможностям и добавила 3,5-мм аудиоразъем в свою флагманскую линейку смартфонов.

Предварительный заказ на смартфоны ROG Phone 9 уже стартовал, а отправка устройств начнется завтра для пользователей, проживающих на Тайване, в Гонконге и материковом Китае.

Покупателям из США придется подождать до январе 2025 года, а жители европейских регионов смогут опробовать флагманы в декабре 2024 года.