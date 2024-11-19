Microsoft 365 Link основан на процессоре Intel и стоит 349 долларов

Хотя в новом продукте представлено аппаратное обеспечение Intel, работающее под управлением ОС Windows, его назначение полностью отличается от стандартного мини-ПК. Это устройство не имеет полноценной локальной установки Windows 11. Вместо этого система подключается к облаку Windows 365. Оно нацелено на корпоративных клиентов, а не на домашних пользователей.

В компьютере пользователи найдут процессор Intel, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. Интересно, что Microsoft не стала раскрывать конкретную модель процессора Intel, на котором работает эта система, а также не сообщила подробностей о типе оперативной используемой памяти или системе хранения. Можно предположить, учитывая его стоимость, что это будет процессор Alder Lake серии "N", которого должно быть вполне достаточно для облачного устройства.

Вероятно, что процессор будет относиться к моделям начального уровня, даже не оснащенным нейронным процессором (NPU). Однако, поскольку устройство во время работы должно быть всегда подключено к облаку, то любые возможности искусственного интеллекта будут выполняться не на компьютере, а в облаке, лишь передавая информацию непосредственно на него.

Мини-ПК оснащен портами DisplayPort и HDMI, а также поддерживает подключение по Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Пользователи имеют доступ к трем портам USB-A, одному порту USB-C и Ethernet — возможно, самому важному разъему для любого корпоративного продукта. Размеры ПК составляют всего 120x120x30 мм, что говорит о компактности устройства, хотя и не такой, как у оригинального NUC от Intel.

Это устройство чем-то напоминает Microsoft Project Keystone, потоковое устройство Xbox, разработанное исключительно для подключения к облаку Xbox для потоковой передачи игр. Однако 365 Link не является исключительно потоковым устройством. Вместо этого оно полагается на веб-приложения, в то время как оборудование обрабатывает передачу данных, отображение и вход в систему.





Объявлено, что стоимость устройства составит 349 долларов, что является разумной ценой для мини-ПК, но не обязательно для устройства потоковой передачи в облаке, которому еще нужны подписки, а 365 Link они просто обязательны. По данным The Verge, запуск компьютера ожидается в апреле следующего 2025 года.