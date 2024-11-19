Китайская компания TCL официально начал массовое производство струйных OLED-дисплеев. Дочерняя компания компании TCL CSOT лидирует в этой области со своим первым продуктом - 21,6-дюймовой 4K UHD-панелью, предназначенной для профессиональных мониторов. Новый дисплей может похвастаться плотностью 204 пикселя на дюйм и покрытием 99% цветового пространства DCI-P3. Имея максимальную яркость 350 кд/м², панель подходит для профессиональных приложений, включая медицинский сектор. Кроме того, компания заявляет о коэффициенте контрастности более 1 000 000:1. Используя наработки закрытого японского предприятия JOLED, которое ранее пыталось реализовать похожую технологию, но объявило о банкротстве в 2023 году, TCL применила стеклянные подложки Gen 5.5 размером 1300 × 1500 мм, а также другие материалы от бывшего японского производителя.

Новая OLED технология обещает более рентабельное производство дисплеев по сравнению с традиционными методами. В отличие от традиционных методов испарения в производстве OLED, которые используют теневые маски и тратят значительное количество материала, струйная печать OLED позволяет точно наносить органические материалы непосредственно на подложки. Этот процесс без масок не только сокращает отходы материала, но и минимизирует риски загрязнения, что имеет решающее значение, учитывая чувствительность OLED к факторам окружающей среды. Решение начать с медицинских мониторов отражает первоначальную стратегию JOLED с 2017 года, когда компания выпустила похожую 21,6-дюймовую 4K-панель для того же сегмента рынка. TCL уже объявила о планах расширить свою линейку печатных OLED в 2025 году за счет дополнительных размеров дисплеев. Успех этого предприятия может потенциально произвести революцию в производстве OLED-дисплеев, сделав высококачественные экраны более доступными в различных сегментах рынка, и можно надеяться, что однажды и в сегменте для энтузиастов. Также стоит отметить, что выпускаться новые дисплеи будут под брендом APEX.