Игровой смартфон от Asus стал самым мощным флагманским смартфоном.

Asus находится на пороге официального анонса игрового смартфона ROG Phone 9 по всему миру. Еще в сентябре устройство Asus с номером модели ASUSAI2501A было замечено в базе данных китайской платформы сертификации 3C. Устройство, которым, как полагают, является ROG Phone 9, появилось на тестовой платформе AnTuTu, благодаря чему подтвердились некоторые из его ключевых характеристик.

Изображение выше показывает, что ROG Phone 9 удалось получить наивысший балл в 3121390 в тестах AnTuTu. Указанные оценки производительности представляет собой сумму тестов CPU, GPU, памяти и UX, в которых устройство набрало 661243, 1256559, 672974 и 530614 баллов соответственно.

База данных бенчмарка подтверждает, что грядущий ROG Phone 9 оснащен новейшим чипсетом Snapdragon 8 Elite. Также AnTuTu показывает, что устройство оснащено 24 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x, хранилищем UFS 4.0 емкостью 1 ТБ хранилища и ОС Android 15. Кроме того, предполагается, что дисплей устройства будет поддерживать частоту обновления 185 Гц.

Согласно недавнему сообщению, ROG Phone 9 будет оснащен 6,78-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением FullHD+ и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. На передней панели устройства будет расположена 32-мегапиксельная селфи-камера.

Задний модуль камер ROG Phone 9 будет включать основную 50-мегапиксельную камеру с поддержкой оптической стабилизации, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 5-мегапиксельную макрокамеру. За автономность телефона будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 5800 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Также Asus ROG Phone 9 будет оснащен двумя динамиками и 3,5-мм аудиоразъемом. Размеры устройства составят 163,8x76,8x8,9 мм, а масса — 227 граммов. Смартфон будет доступен в двух оттенках: Storm White и Phantom Black.