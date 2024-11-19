По предварительной информации Core Ultra 9 285 станет на 13% дороже предшественника и будет стоить $600, в то время как Core Ultra 7 265 и Core Ultra 5 225 оцениваются в $416 и $261 соответственно

PC-Canada опубликовала предварительные списки процессоров Intel Arrow Lake мощностью 65 Вт, которые скоро будут выпущены, на своем веб-сайте как в коробочном, так и в лотковом исполнении. Списки обнаружил и выложил на своей странице в социальной сети известный инсайдер momomo_us. Хотя эти цены никоим образом не указывают на окончательную рекомендованную розничную цену, есть небольшая тенденция её повышения, по крайней мере, для бюджетных процессоров, но это может быть связано с конвертацией валют и другими факторами.

Общая информация довольно разрозненна, и понадобится внимание чтобы заметить и отличить один процессор от другого. Вся информация собрана в таблице ниже, чтобы провести точное сравнение с ценами на процессоры последнего поколения и текущие модели с разблокированным разгоном линейки «K». Перечисленные процессоры включают Core Ultra 9 285, Core Ultra 7 265 и Core Ultra 5 225 в различных конфигурациях в коробочном и лотковом исполнении.

Core Ultra 9 285 возглавляет список чипов с ценой в 600 долларов, а следом идет Core Ultra 7 265, который попадает в ценовой диапазон 400 долларов и стоит на 5% больше, чем предыдущая версия. На нижней ступени рейтинга находится Core Ultra 5 225, стоимость которого составляет 261 доллар – неожиданно на 13% выше, чем у бюджетной модели Core i5-14400. Важно подчеркнуть, что указанные цены предварительные и могут изменяться, однако они позволяют оценить ожидаемый уровень стоимости.

Стоит обратить внимание, что некоторые модели, такие как Core Ultra 5 245 и Core Ultra 5 235, пока отсутствуют на сайте. Кроме того, согласно информации от компании Asus, Intel планирует выпуск более доступных материнских плат на базе чипсетов H810 и B860 уже в первом квартале следующего года.

Будущие процессоры будут соперничать с чипами серии AMD Ryzen 9000, не входящими в линейку X, поэтому вопросы ценообразования и совместимости с сокетом окажут значительное влияние на выбор покупателей. Пока Intel не уточнила, будет ли использоваться сокет LGA1851 в новых поколениях своих продуктов. Тем временем, сокет AMD AM5, вероятно, останется актуальным вплоть до 2027 года.

Процессоры Intel Core Ultra 200 должны быть представлены на выставке CES 2025 вместе с другими мобильными процессорами поколения Arrow Lake. Также не стоит ожидать существенных изменений в розничных ценах по сравнению с прошлым поколением, но это всего лишь предположения.