Лидером продаж является уже не молодой, но достаточно мощный процессор Ryzen 7 5700X стоимостью всего 130 долларов

Похоже, что компания AMD не собирается почевать на лаврах и будет лидировать на процессорном рынке в течение следующих нескольких месяцев. У Intel была возможность изменить данную ситуацию с помощью настольных процессоров Core Ultra 200 линейки Arrow Lake, но она с треском провалилась. Это подняло процессоры AMD еще выше в списке самых продаваемых процессоров.

Хотя процессоры AMD уже некоторое время продаются очень хорошо, сейчас впервые наблюдается ситуация, когда ни один из процессоров Intel не входит в десятку самых продаваемых процессоров на торговой площадке Amazon. Стоит отметить, что неделю назад один процессор Intel присутствовал на 9-м месте, но теперь эта модель процессора опустилась на 12-е место. Этим чипом был Intel Core i5-13600KF, который является одним из лучших чипов в линейке Raptor Lake, но, по-видимому, пользователи решили предпочесть ему процессоры AMD на архитектурах Zen 3, Zen 4 и Zen 5.

Чип Core i5-13600KF сейчас продается всего за 175 долларов, но даже более дорогой AMD Ryzen 5 7600X по цене 194 долларов опережает представителя линейки Intel и занимая 4-е место на Amazon. Тем не менее не только Intel предлагает щедрые скидки на предыдущие процессоры, но и AMD ведет себя довольно агрессивно. Текущий самый продаваемый процессор на Amazon — это AMD Ryzen 7 5700X для платформы AM4, предлагающий 8 ядер и 16 потоков, который продается всего за 130 долларов. За ним следует Ryzen 5 5600X за ещё более впечатляющие 105 долларов, что является самой низкой ценой с момента его запуска.

На третьем месте располагается мощный процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, тогда как новинка с технологией 3D V-Cache – Ryzen 7 9800X3D – занимает пятую строчку. Однако на платформе Newegg картина выглядит иначе. Хотя AMD все ещё удерживает лидерство среди наиболее востребованных процессоров, а Ryzen 7 9800X3D возглавляет список бестселлеров, за которым следуют другие модели от этого производителя, Intel также присутствует в топ-10 с четырьмя своими продуктами. В рейтингах популярных процессоров на обеих платформах – Amazon и Newegg – можно встретить такие модели, как Ryzen 9800X3D, Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 5700X3D.

В ряде европейских регионов эта тенденция становится особенно тревожной для Intel, ведь компания продолжает фиксировать снижение продаж до рекордных минимумов практически еженедельно. К примеру, немецкий ритейлер Mindfactory сообщает, что доля AMD на рынке процессоров достигает внушительных 94,49% по количеству реализованных устройств, в то время как Intel смогла продать лишь 40 процессоров серии Arrow Lake за всю неделю.

Даже на корейском розничном рынке компания AMD обеспечила себе 62-процентную долю для своих настольных процессоров добившись огромного прироста за последний год. К сожалению, для Intel ситуация может ещё больше ухудшиться, поскольку ни один конкурент из ассортимента Intel не может противостоять чипам AMD X3D, которые оказались самым успешным экспериментом компании AMD за последние несколько лет.