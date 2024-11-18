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SPARKLE выпустила низкопрофильную видеокарту Arc A310 с четырьмя портами HDMI и TDP 50 Вт
Являясь самой слабой моделью в линейке, новинка устанавливает ещё более низкую планку по производительности из-за значительного снижения характеристик

 Согласно имеющейся информации данная модель является эксклюзивной для бренда Sparkle. Дизайн новинки интересен тем, что видеокарта получила однослотовую низкопрофильную систему охлаждения с одним вентилятором. Кроме того, Sparkle Arc A310 имеет немного сниженные характеристики относительно официальных референсных спецификаций Intel.

 Напомню, что видеокарта Arc A310 является самой слабой моделью в линейке Arc Alchemist и использует графический процессор ACM-G11, включающий всего 6 ядер Xe, два из которых отключены. Эта модель имеет 4 ГБ памяти стандарта GDDR6 и 128-битную шину памяти. Номинальный TDP для этой карты составляет 75 Вт, и, по данным Intel, видеокарта должна иметь тактовую частоту графического процессора 2,0 ГГц.

 Стоит отметить, что Sparkle на самом деле предлагает три версии Arc A310, два из которых используют нестандартные характеристики с худшими показателями по сравнению с референсными характеристиками Intel.

 Итак, "новая" карта получит графическую тактовую частоту 1,0 ГГц и мощность всего 50 Вт. Более низкое энергопотребление позволяет сделать более тонкую конструкции, что позволяет Sparkle предложить две низкопрофильные модели.

 Новая карта представляет собой небольшое обновление Arc A310 ECO, которая оснащена одним портом HDMI и двумя mini-DisplayPort. В свою очередь Sparkle A310 Omni View включает четыре полноразмерных порта HDMI. Хотя порты mini-DP полезны для дорогих графических процессоров рабочих станций, они менее практичны для оборудования потребительского класса, например, Arc A310. Изменив подход к возможностям вывода изображения, Sparkle представляет более удобное решение для многомониторных систем по разумной цене, без необходимости использования переходников.

 Sparkle утверждает, что карта поддерживает возможность подключения до 4K 60 Гц через порты HDMI 2.0b. Графический процессор также поддерживает как кодирование, так и декодирование AV1, а также технологии Intel Deep Link. Таким образом, обновленная видеокарта, как и её другие варианты, абсолютно не предназначена для игр и отлично подойдет для таких задач, как передача потокового видео, систем наблюдение или домашних многомониторных систем.

#intel #видеокарты #intel arc #sparkle #видеокарты intel arc #видеокарты alchemist #intel arc a310
Источник: videocardz.com
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