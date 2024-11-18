Рядовым пользователям рассчитывать на настольные процессоры с данной технологией не стоит

Технология 3D V-Cache от AMD значительно повысила игровую производительность в последних трех поколениях процессоров компании, а конкурент в лице Intel пока не отреагировал на это. В недавнем интервью Intel заявила, что, хотя у нее есть похожая технология в разработке, игровая производительность не является ее основной целью.

Компания Intel, по-видимому, не планирует выпускать потребительские настольные процессоры с технологией 3D кэш-памяти, чтобы конкурировать с AMD. Вместо этого компания сосредоточена на улучшении конфигурации кэша для своих серверных процессоров следующего поколения, которые она считает более важным сегментом рынка.

За последние несколько лет большой объем кэш-памяти L3 стал ключевым преимуществом для процессоров AMD. Добавление технологии 3D V-Cache в Ryzen 5 5800X3D сделало его в своё время, возможно, лучшим процессором для игр с момента его выхода на рынок в 2022 году. Его недавно выпущенный преемник, Ryzen 7 9800X3D, бесспорно продолжит дело первопроходца и претендует на звание лучшего игрового процессора, что подтверждается многочисленными обзорами.

Однако менеджер по коммуникациям Intel Tech Флориан Мейлслингер недавно сообщил der8auer и Bens Hardware, что аналог с 3D V-cache компании не появится в настольных компьютерах. В появившемся на YouTube видео было подтверждено, что линейка серверных процессоров Xeon Clearwater Forest, которая должна появиться в 2025 году, будет оснащена технологией Local Cache, использующей вертикально сложенные кристаллы.

Доказательства этой технологии впервые появились на слайде презентации ICEP 2024 от Intel в июне прошлого года. На слайде описывалось, как процессоры Clearwater Forest будут использовать 3D-сложение для увеличения общей емкости кэша и сокращения задержки между вычислительными кристаллами и памятью аналогично тому, как чипы AMD X3D повышают производительность в играх.

Мейлслингер описывая такое решение компании, признал, что игры не являются самым значительным направлением массового рынка. Хотя технология 3D V-Cache от AMD дает процессорам явное преимущество над процессорами Intel в игровых сценариях.

Кроме того, Мейслингер преуменьшил влияние разрыва в игровой производительности Intel. Тестирование показало, что улучшенный кэш не даст существенного повышения игровой производительности для процессоров Intel Core 14-го поколения.

Успех процессоров Clearwater Forest может сыграть решающую роль в будущем Intel. Производственные проблемы и недавние финансовые трудности подвергли усилия генерального директора Пэта Гелсингера по оживлению компании пристальному вниманию. Новые серверные процессоры будут использовать технологический процесс Intel 18A, который определит, сможет ли литейный бизнес Intel вернуться к конкурентоспособности с лидером отрасли TSMC.

Тем временем AMD продолжает обещать дальнейший прирост производительности с будущими процессорами X3D, такими как Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D. Хотя подробности остаются скудными, возможные улучшения могут включать различные размеры SRAM или увеличение емкости кэша на моделях высокого уровня.