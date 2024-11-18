Новые ноутбуки компании GPD получат процессоры AMD, начиная с модели Ryzen 7 8840U.

Компания GPD наконец-то раскрыла цены на свой долгожданный мини-ноутбук Pocket 4, который сочетает в себе функциональность карманного компьютера, ноутбука и планшета в компактном устройстве весом всего 770 г. Цены варьируются от 895 долларов за базовую модель до 1466 долларов за топовую конфигурацию.

GPD Pocket 4 оснащен физической клавиатурой, сенсорным экраном и тачпадом. Устройство использует процессоры AMD на архитектуре Zen 4 (Hawk Point) и Zen 5 (Strix Point) с различными конфигурациями оперативной памяти и твердотельного накопителя, ориентированными на различные ценовые категории.

Начальный ноутбук Pocket 4 оснащен процессором AMD Ryzen 7 8840U с восемью ядрами Zen 4 и графикой Radeon 780M в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ. Во время краудфандинговой кампании эта модель будет доступна по сниженной цене в 829 долларов.

Промежуточный вариант устройства имеет стоимость 1157 долларов и получил процессор Ryzen AI 9 HX 365 с 10 ядрами Zen 5 и встроенной графикой Radeon 880M, а также 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 2 ТБ.

Флагманская конфигурация по цене 1466 долларов может похвастаться наличием мощнейшего процессора Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами на архитектуре Zen 5 и встроенной графикой Radeon 890M. Новинка предлагает до 64 ГБ оперативной памяти и накопитель на 2 ТБ, с дополнительным вариантом хранилища на 4 ТБ, доступным для особо требовательных пользователей.

Все версии устройства имеют одинаковые основные характеристики, включая 8,8-дюймовый дисплей разрешением 2,5K, частотой 144 Гц с цветовым охватом 97% DCI-P3 и яркостью 500 нит. Устройство оснащено беспроводными интерфейсами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, скоростью памяти до 7500 МТ/с и TDP, установленным на уровне 28 Вт.

Для дополнительной функциональности GPD предлагает дополнительные аксессуары: модуль EIA RS-232 за 20 долларов для поддержки устаревших устройств и модуль 4G LTE за 125 долларов для мобильной связи. Хотя в устройстве отсутствует порт OCuLink, возможна поддержка внешнего графического процессора через порт USB4.

Компания GPD еще не объявила официальную дату выпуска ноутбука, но если краудфандинговая кампания пройдет по плану, то Pocket 4 должен появиться к концу уходящего года. Таким образом, у GPD Pocket 3, которому на данный момент уже более трех лет, скоро появится преемник.