Смартфон будет старшей моделью линейки, в которую войдет также iQOO Neo 10 на базе Snapdragon 8 Gen 3

Бренд iQOO еще не объявил официальную дату запуска смартфонов серии Neo 10, но продолжает постепенно раскрывать подробности о будущих телефонах. После недавнего раскрытия дизайна iQOO подтвердил сегодня на Weibo, что смартфон Neo 10 Pro будет работать на базе нового флагманского чипсета MediaTek Dimensity 9400.

Утечки уже указывали на то, что Dimensity 9400 будет использоваться в Neo 10 Pro, так что это объявление нельзя считать сюрпризом. Созданный на основе передового 3-нм процесса TSMC, чипсет Dimensity 9400 имеет конфигурацию ядер ЦП 1 + 3 + 4.

Он включает в себя одно высокопроизводительное ядро Cortex-X925 с тактовой частотой 3,63 ГГц, три ядра Cortex-X5, достигающие частоты 3,3 ГГц, и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A720, работающих на частоте 2,4 ГГц.

Mediatek Dimensity 9400 оснащен графическим процессором Immortalis G925, который, как сообщается, обеспечивает улучшение производительности на 41 процент по сравнению с предшественником. Игроки также оценят на 40% более быструю производительность в трассировке лучей и улучшение на 44 процента энергоэффективности.

Кроме того, iQOO позаботилась о высокой игровой производительности новинки. Neo 10 Pro также будет оснащен чипом собственным чипом Q2, знакомым по серии iQOO 13. Этот специализированный чип включается во время интенсивных нагрузок, таких как игры, для дальнейшей оптимизации работы телефона.

Стоит отметить, что iQOO Neo 10 Pro, скорее всего, будет не единственным в серии. Как и в предыдущих выпусках линейки Neo, по слухам, iQOO предложит стандартный Neo 10 с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 предыдущего поколения.

iQOO также поделилась несколькими другими ключевыми подробностями о серии Neo 10. Как Pro, так и стандартный варианты будут оснащены аккумуляторной батареей емкостью 6100 мАч, что весьма впечатляет для устройств, которые получат тонкий профиль толщиной всего 7,99 мм.

Наконец, iQOO подтверждает, что серия Neo 10 будет запущена с оболочкой OriginOS 5, последней версией ее пользовательского интерфейса ОС Android. Поскольку запуск планируется в конце месяца, то можно ждать, что официальный анонс и более подробный обзор серии Neo 10 не заставит себя ждать.