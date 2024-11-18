Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
ПК Raspberry Pi 5 с Radeon RX 6700 XT запускает Crysis Remastered в 4K со скоростью 20-30 FPS
Конечно такие результаты не подойдут большинству пользователей, но сам факт возможности игры на столь слабом оборудовании весьма показателен

 Джефф Гирлинг, известный своими творческими экспериментами с устройствами Raspberry Pi и их подключением к дискретным графическим процессорам, предоставил обновленную информацию о том, как архитектура и программное обеспечение улучшились с течением времени. Хотя архитектура Pi остается существенным узким местом, обновления поддержки ARM для современных графических процессоров принесли значительные улучшения, теперь позволяя играм AAA класса плавно работать, хотя и с низким показателем частоты кадров.

 Поскольку ЦП является основным узким местом, вызывающим низкую частоту кадров, часто не имеет значения, запущена ли игра в разрешении 720p или 4K, или даже с трассировкой лучей. Частота кадров практически не меняется, а загрузка ГП никогда не достигает 100%, но ЦП всегда загружен по максимуму.

 Джефф продемонстрировал работу Raspberry Pi 5 с видеокартой Radeon RX 6750 XT в игре Doom Eternal. Ранее эта комбинация была способна запустить только игру Doom (2006), где она показала производительность 12 FPS с трассировкой лучей или 20-35 FPS при разрешении 720p/4K, в зависимости от настроек.

 В Crysis Remastered (2020) игра не очень хорошо работает на максимальных настройках, что не должно удивлять. Тем не менее игру можно было запустить на низких настройках при разрешении 4K с 20-30 FPS, что является большим достижением для четырехъядерного чипа BCM2712 с номинальным TDP 12 Вт, используемым в Raspberry Pi 5.

 Для raspberry Pi 5 основными проблемами являются медленные процессоры, медленный Ethernet, ограниченный 8 ГБ объем оперативной памяти и совместимость с оборудованием, включая ограничение линий PCIe 2.0×1. Для работы внешних графических процессоров пользователям нужны специальные адаптеры, которые добавляют дополнительную стоимость к довольно доступной платформе. Однако при разумных вложениях можно вдохнуть новую жизнь в старое оборудование, сделав платформу особенно привлекательной для старых игр.

 Джефф также тестировал такие игры, как Red Dead Redemption 2, которая, к сожалению, не запустилась из-за проблем с лаунчером. Однако соединение Steam Link работает.

 Эта демонстрация привлекает внимание к проблемам запуска современных игр на архитектуре ARM, но тот факт, что это уже в принципе возможно на такой медленной платформе, является многообещающим знаком для будущих устройств на архитектуре ARM. Стоит отметить, что NVIDIA работает над собственным чипом ARM, хотя в этом случае ожидается, что чипсет дебютирует на Windows for ARM, а не с Linux.

#doom eternal #raspberry pi #raspberry #rx 6750 xt #raspberry pi 5
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Бластер «Stinger» на базе Raspberry Pi даст фору лучшим игрушечным автоматам
Китайские учёные разработали систему мониторинга туннелей с помощью Raspberry Pi
На Raspberry Pi 5 в сочетании с Radeon RX 6700 XT запустили Crysis Remastered и Doom Eternal
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликован список худших видеокарт для покупки в 2024 году
31
Су-57 показал китайской публике фигуру высшего пилотажа «Разворот на форсаже»
4
Россия показала модернизированную самоходную пушку 2С25М "Спрут-СДМ1" на выставке в Китае
+
Дрон РФ "Ланцет" ликвидировал радиолокационную станцию, обеспечивающую работу ЗРК Patriot и NASAMS
1
Чат-бот Gemini впервые проявил агрессию к пользователю
7
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
1
Ryzen AI 9 HX 370 быстрее Core Ultra 7 258V на 75 % в играх, но не обошлось без хитростей от AMD
1
Разведывательные дроны Zala стали незаменимыми помощниками российской артиллерии
+
Су-34 применил новую бомбу с аэродинамическим обтекателем
+
One UI 7 может получить функцию интерактивных уведомлений на экране блокировки
+
Avowed можно приобрести за внутриигровую валюту World of Warcraft
+
Sollers запускает производство 6-ступенчатых автоматов на Заволжском моторном заводе
3
В следующем году ожидается, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 будут поддерживать SME
1
Бесплатная спутниковая связь в iPhone 14
1
В Москве успешно испытали новую систему для поиска мин
+
Энтузиаст рассказал о смартфонах S24 Ultra с маркетплейсов — фейковые характеристики в наличии
+
Half-Life 2: Episode Three была показана в документальном фильме Valve
+
Valve раскроет детали Half-Life 2: Episode Three в 2025 году
1
Евросоюз готов к зиме - прекращение поставок газа из России не повлияет на стабильность
5
Водитель мусоровоза нашел на свалке рабочий ПК с Ryzen Threadripper 3960X и GeForce RTX 2080 Ti
7

Популярные статьи

Уходит эпоха - для игр Microsoft консоли Xbox больше не нужны
19
Небольшой тест вентилятора Zalman ZM-AF120 Black
5
Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября
+
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
46
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
41
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
23
Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов
13
Почему геймерский ПК выгоднее PlayStation 5 Pro, а покупка игровой приставки бессмысленна
8
Тестирование установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Подготовка
21
Подборка кино в жанре True Crime — захватывающие истории на основе реальных событий
2

Сейчас обсуждают

Лев корл
03:06
Надеюсь что РФ ударит по европе в случае чего Жестко ударит по куеву парижу лондону для начала И ничего они не противопоставят в ответ Серьезную ответку могут прислать только пиндосы А они не вмешаютс...
Байден разрешил Киеву наносить удары ATACMS по общепризнанной территории России — NYT
Валерий Агапов
03:05
Я уже лет 30 всё это читаю. Но ты молодец, что написал .Кто-то прочитает впервые. Ты расшифровал мою претензию, почему куча мнений. Вот поэтому , а ещё и заказные обзоры и погода в доме и выборы в США...
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
Лев корл
03:00
Рыба пила пила пила а потом напилась и кабелями закусила)))
Байден разрешил Киеву наносить удары ATACMS по общепризнанной территории России — NYT
Cowboy Huggies
02:57
А как определить, что её не жарили? Не буду же я её разбирать у продавца.
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
alljam
02:57
Зачем бить по пешкам, тем более когда все на такое надеются? Надо бить по хозяевам вассалов - смыть великобритов с лица земли, они же в этом максимально поучаствовали, но они тоже скорее пешки = васса...
Nubia Z70 Ultra на базе Snapdragon 8 Elite с 6.85-дуюмовым дисплеем выйдет 21 ноября
Анатолий Павлюшин
02:55
Это фейковая новость
В США воришки приходят в магазин с калькулятором – кража до $1000 не считается преступлением
Nvidia&Intel Hater
02:53
так он забросил лечение еще год назад.раньше хоть купировалось в межсезонье.Теперь у него осенняя шиза плавно в весеннюю переходит и так далее..Немного сильнее просто весной и осенью,а так то перманен...
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
DIP32
02:29
Значит, Украину надо добивать и перестать, наконец их жалеть. Выбить всю энергетику под ноль. И давно пора демократические ковровые бомбардировки начинать.
Nubia Z70 Ultra на базе Snapdragon 8 Elite с 6.85-дуюмовым дисплеем выйдет 21 ноября
Gamandril
02:24
Нет, позволять себя оскорблять ущербным утыркам, которым чтобы стать человеком надо еще лет 80 старательно к этому стремиться непозволительно. Это нищенская затея в пользу утырков. Над ними можно глум...
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
Опричник
02:11
>>>сможет ли windows xp в принципе прочесть диск у которого уже таблица разделов gpt, а не mbr<<< Отвечу за Чимбала. С драйвером Paragon GPT сможет. Есть такой. Проинформирую, что разметка диска GPT б...
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем