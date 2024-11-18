Конечно такие результаты не подойдут большинству пользователей, но сам факт возможности игры на столь слабом оборудовании весьма показателен

Джефф Гирлинг, известный своими творческими экспериментами с устройствами Raspberry Pi и их подключением к дискретным графическим процессорам, предоставил обновленную информацию о том, как архитектура и программное обеспечение улучшились с течением времени. Хотя архитектура Pi остается существенным узким местом, обновления поддержки ARM для современных графических процессоров принесли значительные улучшения, теперь позволяя играм AAA класса плавно работать, хотя и с низким показателем частоты кадров.

Поскольку ЦП является основным узким местом, вызывающим низкую частоту кадров, часто не имеет значения, запущена ли игра в разрешении 720p или 4K, или даже с трассировкой лучей. Частота кадров практически не меняется, а загрузка ГП никогда не достигает 100%, но ЦП всегда загружен по максимуму.

Джефф продемонстрировал работу Raspberry Pi 5 с видеокартой Radeon RX 6750 XT в игре Doom Eternal. Ранее эта комбинация была способна запустить только игру Doom (2006), где она показала производительность 12 FPS с трассировкой лучей или 20-35 FPS при разрешении 720p/4K, в зависимости от настроек.

В Crysis Remastered (2020) игра не очень хорошо работает на максимальных настройках, что не должно удивлять. Тем не менее игру можно было запустить на низких настройках при разрешении 4K с 20-30 FPS, что является большим достижением для четырехъядерного чипа BCM2712 с номинальным TDP 12 Вт, используемым в Raspberry Pi 5.

Для raspberry Pi 5 основными проблемами являются медленные процессоры, медленный Ethernet, ограниченный 8 ГБ объем оперативной памяти и совместимость с оборудованием, включая ограничение линий PCIe 2.0×1. Для работы внешних графических процессоров пользователям нужны специальные адаптеры, которые добавляют дополнительную стоимость к довольно доступной платформе. Однако при разумных вложениях можно вдохнуть новую жизнь в старое оборудование, сделав платформу особенно привлекательной для старых игр.

Джефф также тестировал такие игры, как Red Dead Redemption 2, которая, к сожалению, не запустилась из-за проблем с лаунчером. Однако соединение Steam Link работает.

Эта демонстрация привлекает внимание к проблемам запуска современных игр на архитектуре ARM, но тот факт, что это уже в принципе возможно на такой медленной платформе, является многообещающим знаком для будущих устройств на архитектуре ARM. Стоит отметить, что NVIDIA работает над собственным чипом ARM, хотя в этом случае ожидается, что чипсет дебютирует на Windows for ARM, а не с Linux.