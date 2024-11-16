Такая цена является абсолютным рекордом, учитывая, что дешевле можно приобрести целый комплект из видеокарты или процессора с другими материнскими платами X870E

Ожидалось, что это будет дорогая материнская плата, но увидеть X870E MEG GODLIKE от MSI, выставленную на отметку в 1000 долларов на Newegg, было большим удивлением. Как флагманская серия материнских плат MSI, MEG GODLIKE продолжает расширять границы производительности и функций.

MSI подразделяет свои продукты по линейкам: PRO, MAG, MPG и MEG, от бюджетных до премиум-класса. Хотя некоторые продукты MEG, такие как блоки питания или корпуса, относительно доступны, мониторы и материнские платы MEG, как правило, очень дороги. Некоторые пользователи часто говорят, что большинство материнских плат MEG попадают только в руки рецензентов. Правда, большинство этих плат можно увидеть только в обзорах продуктов и редко в сборках ПК. Проблема в цене, которая почти всегда превышает 1000 долларов.

Новая MEG GODLIKE предлагает практически все возможные высококлассные функции. Одной из выдающихся особенностей является ее 3,99-дюймовый ЖК-экран, на котором отображаются данные мониторинга оборудования, отладочная информация или даже интерфейс музыкального проигрывателя.

Плата поддерживает до пяти твердотельных накопителей M.2 (2x Gen5, 3x Gen4) и совместима с картой M.2 EXPANDER Z, которая добавляет два дополнительных слота для твердотельных накопителей M.2. Эта карта расширения оснащена раздвижным механизмом для более простой установки твердотельных накопителей. Кроме того, плата включает в себя функции MSI EZ DIY, такие как простое извлечение графического процессора PCIe, магнитные экраны M.2 и упрощенную настройку антенны Wi-Fi.

Сетевые возможности являются лучшими на рынке и поддерживают Wi-Fi 7, который, по словам MSI, имеет полную функциональность. Для проводных подключений материнская плата включает как 10-гигабитные, так и 5-гигабитные порты Ethernet.

MSI MEG X870E сейчас продается по цене 1099 долларов, и это одна из самых дорогих материнских плат с чипсетом X870 на этой платформе. Чтобы понять, насколько это много, можно сказать, что даже Newegg продает комбинированные комплекты с Radeon RX 7900 XTX или Ryzen 7 9800X3D и материнскими платами X870E по более низкой цене.