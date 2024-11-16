Такую информацию сообщил глава Huawei Consumer Business Group.

Китайская компания Huawei наконец сообщила дату выхода своих грядущих флагманских смартфонов серии Mate 70. Интересно, что объявление было неожиданно сделано во время интервью на автосалоне в Гуанчжоу 2024 года Ричардом Ю, генеральным директором Huawei Consumer Business Group (CBG), который сообщил, что новые телефоны будут представлены 26 ноября.

Удивительно и то, что каналы Huawei Mobile в социальных сетях пока не опубликовали эту дату. Однако, поскольку сам генеральный директор сообщил о ней, то сомнений в правдивости этой даты практически нет.

Стоит ожидать запуска как минимум четырех моделей в линейке: базового Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и премиального Mate 70 RS Ultimate.

Все модели будут первыми, которые получат HarmonyOS Next, фирменную операционную систему Huawei, полностью отличающуюся от базовой Android Open Source Project (AOSP).

Аппаратное обеспечение этих устройств пока покрыто некоторой завесой тайны. В сообщениях говорится, что смартфоны будут работать на новом чипсете HiSilicon Kirin с предварительным названием Kirin 9100.

Считается, что чип будет производиться компанией SMIC на базе 6-нм техпроцесса и может обеспечить производительность на уровне процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Ожидается, что серия Mate 70 от Huawei сохранит культовый для компании круглый модуль камеры, в котором размещены четыре камеры. Однако точный облик модуля пока остается загадкой и может быть как круглым, так и эллиптическим. В сети также появился рендер с возможным дизайном устройства.

Следуя тенденции использования кремниево-углеродных аккумуляторов с большей емкостью, Huawei может использовать похожую технологию. За исключением стандартной модели, серия Mate 60 включала аккумуляторы емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 88 Вт.

Смартфоны Mate 70 может иметь еще более крупные аккумуляторы с сохранением зарядки мощностью 88 Вт. Ожидается, что линейка также будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью до 20 Вт.