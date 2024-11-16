Полные характеристики док-станции PELADN S-2 для видеокарт пока отсутствует, но она точно обещает высокую скорость подключения по самой низкой на рынке цене

Для тех кто ищет себе новую графическую станцию и их ПК, мини-ПК или игровой карманный компьютер оснащены разъемом OCuLink, появилась интересная альтернатива из числа доступных для покупки. Стоит отметить, что эта графическая док-станция не предлагает никаких других функций, кроме как возможность подключить внешнюю видеокарту к компьютеру, расширяющую графические его возможности. Новинка отличается от некоторых внешних решений, использующих OCuLink, которые могут иметь дополнительные интерфейсы, порты для систем хранения и т. д.

SZBOX/PELADN S-2 — это новая модель док-станции компании, которая заменяет интерфейс Thunderbolt 3/4 на OCuLink. Это означает, что геймеры получают более быстрое соединение через интерфейс PCIe 4.0 x4 со скоростью 64 Гбит/с вместо 40 Гбит/с у Thunderbolt.

Док-станция теперь продается всего за 87 долларов, что дешевле графической док-станции Minisforum DEG1, которая продается за 99 долларов. Фактически, обе док-станции выглядят почти одинаково. Есть также третий вариант, док-станция Beelink GPU, которая также поставляется со встроенным блоком питания на 600 Вт, но, в отличие от обоих конкурирующих решений, у нее нет Thunderbolt или даже OCuLink, она использует полноразмерный слот PCIe для своих мини-ПК.

Версия PELADN в настоящее время доступна только на Aliexpress. На данный момент в сети нет ни одного обзора новой док-станции, поэтому было бы разумно дождаться хотя бы одного из них, прежде чем совершать покупку. Кроме того, отсутствует информация о модели S-2 непосредственно от компании PELADN, которая все еще рекламирует лишь модель S-1.