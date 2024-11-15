К сожалению GeForce RTX 4080 Super в стиле Half-Life будет выпущена только в одном экземпляре

Nvidia разыгрывает еще одну эксклюзивную видеокарту. На этот раз новинка приурочена к 20-му юбилею игры Half-Life 2, который состоится 16 ноября. Один счастливчик получит видеокарту GeForce RTX 4080 Super в стиле Half-Life, в комплекте с Гордоном Фрименом, Lambda и оранжевым вентилятором. Nvidia не сообщила, использовались ли в ее конструкциях какие-либо аномальные материалы, поэтому подключение ее к компьютеру может привести к непредвиденным последствиям (шутка).

Чтобы принять участие, необходимо просто поставьте лайк и написать комментарий "#HalfLife2RTX" в сообщении Nvidia на X* (запрещена на территории России). Как ни странно, Nvidia не опубликовала никаких положений и условий для этого розыгрыша, поэтому пока нет возможности подтвердить соответствующие регионы. Если эти данные не указаны, то можно смело предположить, что розыгрыш является глобальным и открыт для совершеннолетних пользователей по всему миру.

Стоит отметить, что пользователи могут играть в любую игру серии Half-Life, когда-либо созданную даже на любых встроенных графических процессорах, выпущенных за последние несколько лет. Хотя у фанатской Half-Life 2 RTX наконец-то появилась отдельная страница в Steam, до ее запуска еще далеко. Плохой новостью является то, что эта GeForce RTX 4080 Super, вероятно, устареет к моменту выхода Half-Life 3, если она когда-либо выйдет.