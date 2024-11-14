Это не стало неожиданностью, так как в прошлом году Valve объявила, что поддержка старых версий Windows прекратится в 2024 году

В официальном заявлении, сопровождавшем последнее обновление, Valve заявила, что новейший клиент Steam, выпущенный 5 ноября, больше не будет работать на Windows 7 или Windows 8, и пользователи этих операционных систем не будут получать дальнейших обновлений. Пользователи Windows на устаревших версиях теперь должны обновиться до Windows 10 или 11, чтобы продолжить использовать Steam на своих ПК.

Valve также прекратила поддержку старых версий macOS, включая macOS 10.13 High Sierra и macOS 10.14 Mojave. Теперь доступ к Steam могут получить только пользователи Mac, работающие под управлением macOS 10.15 Catalina или более поздней версии. Последняя версия macOS 15 Sequoia, была выпущена в сентябре 2024 года.

Последний опрос Steam по оборудованию и программному обеспечению показывает, что лишь небольшое количество геймеров все еще используют Windows 7. Согласно опросу за октябрь 2024 года, Windows 11 является самой популярной ОС в Steam с долей 48,80 процента, в то время как Windows 10 занимает второе место с долей 47,46 процента. Windows 7, напротив, используют всего 0,28 процента геймеров Steam, это означает, что решение Valve коснется очень немногих пользователей.

Valve объяснила, что ей необходимо прекратить поддержку Windows 7 и 8, поскольку основные функции Steam зависят от встроенной версии Google Chrome, которая больше не работает в этих старых версиях Windows. Однако общедоступная версия Google Chrome по-прежнему работает в Windows 7 и 8, как и большинство других браузеров, включая Firefox, Brave и Opera.

Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7 еще в январе 2020 года, а Windows 8 достигла конца своего жизненного цикла в январе 2023 года в соответствии с политикой обновления корпорации. Windows 10 также должна достичь конца своего жизненного цикла в октябре 2025 года, это означает, что пользователям, скорее всего, придется обновиться до Windows 11 или, возможно, более новой версии, чтобы продолжать использовать Steam в ближайшие годы.