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Microsoft пока не собирается выпускать портативную игровую консоль
Фил Спенсер подтвердил, что выход портативной XBox может произойти не ранее 2026 года

 Слухи о портативной игровой консоли Microsoft ходят уже некоторое время. Однако в отчете за прошлый год говорилось, что она вряд ли увидит свет до 2026 года. В недавнем интервью Bloomberg глава Xbox Фил Спенсер практически подтвердил, что компания не торопится выпускать портативную консоль, заявив, что это произойдет через несколько лет.

 На данный момент компания сосредоточена на том, чтобы сделать свое приложение Xbox доступным на существующих портативных устройствах. За последние несколько месяцев было сделано несколько обновлений QoL, таких как возможность сохранять несколько сетей Wi-Fi и более компактный пользовательский интерфейс.

 Что касается смартфонов, то Microsoft хочет запустить собственный магазин приложений, похожий на тот, что недавно сделала Epic Games. Однако она сталкивается с проблемами со стороны Google и Apple, которые не в восторге от того, что кто-то будет обходить их 30%-ный сбор за платформу.

 Фил также сказал, что Microsoft открыта для запуска эксклюзивных игр Xbox на других платформах, подобно тому, что Sony делает в последнее время. Это не обязательно плохо, так как даст владельцам PlayStation доступ к классическим франшизам компании, таким как Gears of War и Halo.

 Решение Microsoft остановиться на портативной консоли Xbox может в конечном итоге окупиться в долгосрочной перспективе. Прямо сейчас рынок переполнен портативными устройствами на базе Windows с относительно слабыми чипами. Потребуется подождать появления еще одного или двух поколений процессоров, чтобы как следует созреть для выхода портативного устройства XBox. Кроме того, для того, чтобы консольная ОС от Microsoft работала на портативном устройстве, потребуются дополнительные настройки.

 Даже Valve не спешит выпускать Steam Deck 2. Microsoft может попытаться сорвать её запуск с помощью своего мобильного Xbox. Ходят слухи, что даже Sony вынашивает планы по выпуску настоящей портативной консоли, а не спорного Remote Play.

#microsoft #xbox #игровые консоли #портативные игровые консоли #игровые консоли xbox #игровые консоли microsoft
Источник: notebookcheck.net
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