Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Представлены игровые смартфоны серии RedMagic 10 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite
Смартфоны получили OLED-дисплеи с частотой 144 Гц, аккумуляторы емкостью до 7050 мАч в старшей модели и другие впечатляющие характеристики, включая активную систему охлаждения

 Как и ожидалось, бренд RedMagic официально представил свои новые флагманские игровые смартфоны RedMagic 10 Pro и 10 Pro+ пока только на китайском рынке. 

 Серия RedMagic 10 Pro оснащена 6,85-дюймовым 1,5K OLED-дисплеем Wukong, разработанным совместно с BOE, предлагающим разрешение 2688×1216 пикселей и соотношение экрана к корпусу 95,3%.

 Дисплей поддерживает частоту обновления до 144 Гц и частоту дискретизации касания 960 Гц. Кроме того, дисплей имеет пиковую яркость 2000 кд/м2, 100% цветовой охват DCI-P3 и предлагает 10-битную глубину цвета, а также включает DC-регулирование и регулировку ШИМ частотой 2592 Гц.

 Работают RedMagic 10 Pro и 10 Pro+ на базе новейшего чипсета Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Этот восьмиядерный процессор включает графический процессор Adreno 830 и работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X Ultra и хранилищем UFS 4.0 Pro, обеспечивая смартфонам высочайшую производительность. Кроме того, RedMagic разработал собственный игровой чип Red Core R3, который поддерживает сверхвысокое разрешение 2K при 120 кадрах в секунду и совместимость с более чем 200 играми.

 Серия RedMagic 10 Pro работает на базе оболочки RedMagic AI OS 10.0 на базе Android 15. Программное обеспечение разработано специально для игр, предлагая функции, которые повышают отзывчивость и уменьшают задержку ввода, оптимизируя игровой процесс.

 Камеры телефонов включают в себя основной объектив с датчиком OmniVision OV50E40 разрешением 50 МП с диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией изображения, а также сверхширокоугольный объектив на 50 МП с углом обзора 120 градусов и макродатчик на 2 МП. Спереди телефоны оснащены 16 МП камерой OmniVision под дисплеем. Стоит отметить, что данные смартфоны никогда не позиционировались в качестве камерофонов, так как основной упор в них сделан на игровые возможности и максимальную производительность.

 Что касается автономности, то RedMagic 10 Pro+ оснащен кремниево-углеродным аккумулятором Bull Demon King емкостью 7050 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет достичь заряда в 50% всего за 11 минут и полной зарядки за 30 минут. Модель RedMagic 10 Pro поставляется с немного меньшим аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 80 Вт.

 Устройство оснащено специализированными дополнительными кнопками, такими как игровые плечевые клавиши частотой 520 Гц, линейными вибромоторами по оси X, стереодинамики DTS ULTRA, NFC для карт доступа и смарт-ключей автомобиля. Смартфоны сохранили 3,5-мм аудиоразъем, что редко встречается в современных флагманах.

 Серия RedMagic 10 Pro имеет оптимизированную систему охлаждения на базе композитного жидкого металла с теплопроводностью 80 Вт/мК и нового центробежного вентилятора Hot Wheels, повышающего эффективность охлаждения в 13 раз. Система охлаждения 3D ice-step VC имеет площадь 12000 мм², графен, высокопроводящую медную фольгу и материалы аэрокосмического класса для стабильной высокопроизводительной игры.

 RedMagic 10 Pro и 10 Pro+ поставляются в нескольких цветах, а также в специальной версии.

 RedMagic 10 Pro:

Dark Knight, Day Warrior

12 ГБ + 256 ГБ: 4999 юаней (693 доллара США);

12 ГБ + 512 ГБ: 5499 юаней (762 доллара США);

Deuterium Front Transparent Dark Night, Deuterium Front Transparent Silver Wing

12 ГБ + 256 ГБ: 5299 юаней (735 долларов США);

12 ГБ + 512 ГБ: 5799 юаней (804 доллара США).

 RedMagic 10 Pro+:

Dark Knight, Day Warrior

16 ГБ + 512 ГБ: 5999 юаней (832 доллара США);

Deuterium Front Transparent Dark Night, Deuterium Front Transparent Silver Wing

16 ГБ + 512 ГБ: 6299 юаней (873 доллара США);

Dark Knight

24 ГБ + 1 ТБ: 7499 юаней (1040 долларов США).

 RedMagic также выпустила лимитированную модель X Golden Saga Limited Edition по цене 9699 юаней (1315 долларов США) за версию с 24 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ, в которой представлены такие нововведения, как золотая охлаждающая камера VC, золотой и серебряный воздуховод и охлаждение из углеродного волокна. Также смартфон включает заднюю панель из сапфирового стекла, позолоченные элементы и эксклюзивные привилегии бренда.

 Обе модели доступны для заказа в Китае с сегодняшнего дня, официальный релиз состоится 18 ноября., а международный релиз ожидается в декабре.

#смартфоны #snapdragon 8 elite #игровые смартфоны #смартфоны red magic #redmagic 10 pro #redmagic 10 pro+
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запланировано строительство первой энергетической установки с нулевым уровнем выбросов
9
Украинская разведка: сбитый российский дрон С-70 "Охотник" напичкан западными технологиями
14
Представлен прототип китайского воздушно-космического истребителя шестого поколения White Emperor B
4
Инсайдеры назвали уже двух персонажей, которые точно появятся в новой трилогии The Witcher 4
1
Учёные выяснили, что личинки мучного хрущака научились поедать пластиковые отходы и пенопласт
+
Caviar выпустила смартфоны iPhone 16 Pro в честь Джобса, Трампа и Маска
2
Microsoft снова принудительно обновляет Windows, не спрашивая пользователей
2
Симулятор жизни inZOI от KRAFTON получит полную русскую локализацию
2
Волгоград получит первый участок объездной дороги до конца 2024 года
1
Snapdragon 8 Elite 2 получит увеличение производительности и рекордные результаты в Geekbench 6
4
STALKER 2 могут запретить в РФ - в этом случае покупателей может ждать уголовная ответственность
8
Китайская экшен-RPG Black Myth: Wukong существенно повлияла на рост продаж игр для PS5
+
«Росатом» наращивает производство среднегабаритных промышленных 3D-принтеров
+
По неофициальной информации, NVIDIA практически полностью переключает производство на серию RTX 50
5
Microsoft снимает блокировку обновления Windows 11 24H2 для устройств с определённым типом датчиков
+
Выход годной продукции по передовому 3-нанометровому техпроцессу Samsung составляет всего 20%
+
Европейские производители чипов высказались против географической сегментации рынка
+
Red Magic 10 Pro получил аккумулятор ёмкостью 7050 мАч и не станет толще, чем Red Magic 9 Pro
8
ЕАЭС готовится к единому авиационному стандарту по правилам ICAO
+
Исследование показало, что даже самый продвинутый ИИ не до конца понимает правила работы нашего мира
2

Популярные статьи

Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
37
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
О мошенниках на маркетплейсах и что я купил на день холостяка 11.11
13
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
54
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
11
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
19
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
45
Обзор игровой мыши Rapoo VT960Pro
+
Почему Турция, мобилизовав миллион солдат, отказалась от войны на стороне Германии
+
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
6

Сейчас обсуждают

Нимфа
22:20
Твой уровень понятен. Свободен мальчик.
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Kolinswort
22:20
тебе что до этой энергии? Ты в компост превратишься, а потом в пыль
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Нимфа
22:19
Про закон сохранения энергии слыхал?
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Ибрагим Исмаилов
22:18
Нулёвки от самсунга мертворождённые ещё с завода.
О мошенниках на маркетплейсах и что я купил на день холостяка 11.11
unhurtable
22:16
В авторах нахрюк, ссылок на источники нет, ну и что это парнокопытное опять пыталось тут продвинуть?
МИД РФ сообщили о списании долгов странам Африки на сумму более $20 млрд
Ибрагим Исмаилов
22:11
Сегодня не макароны консервируют, а концентрированные супы. Тоже очень удобно.
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
RandomXP
22:04
За 100 000 р можно собрать комп на 4070s со всем остальным слабеньким и потихоньку докупить памяти, большой SSD, мощный процессор.
Игровой ноутбук vs компьютер — подсчитываем, сколько придется переплатить за мобильность в 2024 году
Kolinswort
22:03
Зачем род то продолжать? 1 фиг у человечества 1 конец, сгинет в ничто, как и всё вообще однажды
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
7raven
21:55
Красавчики )
Silent Hill 2 получит неофициальный дубляж от российской студии GamesVoice
Mallory
21:49
Но не называя в честь конкретного разработчика.
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем