Смартфоны получили OLED-дисплеи с частотой 144 Гц, аккумуляторы емкостью до 7050 мАч в старшей модели и другие впечатляющие характеристики, включая активную систему охлаждения

Как и ожидалось, бренд RedMagic официально представил свои новые флагманские игровые смартфоны RedMagic 10 Pro и 10 Pro+ пока только на китайском рынке.

Серия RedMagic 10 Pro оснащена 6,85-дюймовым 1,5K OLED-дисплеем Wukong, разработанным совместно с BOE, предлагающим разрешение 2688×1216 пикселей и соотношение экрана к корпусу 95,3%.

Дисплей поддерживает частоту обновления до 144 Гц и частоту дискретизации касания 960 Гц. Кроме того, дисплей имеет пиковую яркость 2000 кд/м2, 100% цветовой охват DCI-P3 и предлагает 10-битную глубину цвета, а также включает DC-регулирование и регулировку ШИМ частотой 2592 Гц.

Работают RedMagic 10 Pro и 10 Pro+ на базе новейшего чипсета Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Этот восьмиядерный процессор включает графический процессор Adreno 830 и работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X Ultra и хранилищем UFS 4.0 Pro, обеспечивая смартфонам высочайшую производительность. Кроме того, RedMagic разработал собственный игровой чип Red Core R3, который поддерживает сверхвысокое разрешение 2K при 120 кадрах в секунду и совместимость с более чем 200 играми.

Серия RedMagic 10 Pro работает на базе оболочки RedMagic AI OS 10.0 на базе Android 15. Программное обеспечение разработано специально для игр, предлагая функции, которые повышают отзывчивость и уменьшают задержку ввода, оптимизируя игровой процесс.

Камеры телефонов включают в себя основной объектив с датчиком OmniVision OV50E40 разрешением 50 МП с диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией изображения, а также сверхширокоугольный объектив на 50 МП с углом обзора 120 градусов и макродатчик на 2 МП. Спереди телефоны оснащены 16 МП камерой OmniVision под дисплеем. Стоит отметить, что данные смартфоны никогда не позиционировались в качестве камерофонов, так как основной упор в них сделан на игровые возможности и максимальную производительность.

Что касается автономности, то RedMagic 10 Pro+ оснащен кремниево-углеродным аккумулятором Bull Demon King емкостью 7050 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет достичь заряда в 50% всего за 11 минут и полной зарядки за 30 минут. Модель RedMagic 10 Pro поставляется с немного меньшим аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 80 Вт.

Устройство оснащено специализированными дополнительными кнопками, такими как игровые плечевые клавиши частотой 520 Гц, линейными вибромоторами по оси X, стереодинамики DTS ULTRA, NFC для карт доступа и смарт-ключей автомобиля. Смартфоны сохранили 3,5-мм аудиоразъем, что редко встречается в современных флагманах.

Серия RedMagic 10 Pro имеет оптимизированную систему охлаждения на базе композитного жидкого металла с теплопроводностью 80 Вт/мК и нового центробежного вентилятора Hot Wheels, повышающего эффективность охлаждения в 13 раз. Система охлаждения 3D ice-step VC имеет площадь 12000 мм², графен, высокопроводящую медную фольгу и материалы аэрокосмического класса для стабильной высокопроизводительной игры.

RedMagic 10 Pro и 10 Pro+ поставляются в нескольких цветах, а также в специальной версии.

RedMagic 10 Pro:

Dark Knight, Day Warrior

12 ГБ + 256 ГБ: 4999 юаней (693 доллара США);

12 ГБ + 512 ГБ: 5499 юаней (762 доллара США);

Deuterium Front Transparent Dark Night, Deuterium Front Transparent Silver Wing

12 ГБ + 256 ГБ: 5299 юаней (735 долларов США);

12 ГБ + 512 ГБ: 5799 юаней (804 доллара США).

RedMagic 10 Pro+:

Dark Knight, Day Warrior

16 ГБ + 512 ГБ: 5999 юаней (832 доллара США);

Deuterium Front Transparent Dark Night, Deuterium Front Transparent Silver Wing

16 ГБ + 512 ГБ: 6299 юаней (873 доллара США);

Dark Knight

24 ГБ + 1 ТБ: 7499 юаней (1040 долларов США).

RedMagic также выпустила лимитированную модель X Golden Saga Limited Edition по цене 9699 юаней (1315 долларов США) за версию с 24 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ, в которой представлены такие нововведения, как золотая охлаждающая камера VC, золотой и серебряный воздуховод и охлаждение из углеродного волокна. Также смартфон включает заднюю панель из сапфирового стекла, позолоченные элементы и эксклюзивные привилегии бренда.

Обе модели доступны для заказа в Китае с сегодняшнего дня, официальный релиз состоится 18 ноября., а международный релиз ожидается в декабре.