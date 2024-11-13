Устройство придется изготовить самостоятельно при помощи 3D-принтера

Pizza Hut запустила новое устройство под названием Pizzawrmr, предоставляя геймерам бесплатные файлы для его изготовления на любом подходящем по размеру 3D-принтере. Полученный в результате гаджет для PlayStation 5, предназначен для поддержания пиццы в тёплом состоянии. Этот подогреватель пиццы по сути представляет собой прямоугольную коробку со специально расположенными вентиляционными отверстиями, гарантируя, что ни одному геймеру не придется употреблять холодную пиццу во время продолжительных игровых сеансов. Устройство размещается непосредственно на консоли, а выделяемое тепло от Playstation направляется в отделение для пиццы. Чтобы крошки и жир не попадали на консоль, Pizza Hut рекомендует использовать алюминиевый поддон.

Файлы для 3D-печати можно бесплатно загрузить с веб-сайта Pizza Hut, просто введя свой адрес электронной почты и имя, с требуемой областью печати 38 x 38 сантиметров. Сеть ресторанов быстрого питания рекомендует 3D-принтеры, такие как Elegoo Neptune 4 Max. 29 ноября Pizza Hut Canada планирует провести прямую трансляцию, в которой подогреватель пиццы будет показан в реальном действии.

Стоит отметить, что Pizzawrmr является не первым игровым гаджетом от сетей ресторанов быстрого питания. Еще в 2020 году KFC удивила всех мощной консолью со встроенным подогревателем для курицы, что многие изначально восприняли как шутку.

Пока что не похоже, что гаджет PlayStation 5 от Pizza Hut будет пользоваться большой популярностью среди геймеров. На Reddit многие пользователи выражают обеспокоенность по поводу безопасности подогревателя для пиццы. Опасения связаны с возможным перегревом PS5, плавлением пластика и выделением вредных для здоровья веществ.