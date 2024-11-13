Компания объединила драйверы для встроенных графических процессоров Arrow Lake и дискретных видеокарт Arc, но размер всё ещё превышает 1 ГБ

Однако, есть хорошие и плохие новости. Хорошие новости в том, что размер последнего графического драйвера Intel теперь намного меньше предыдущего выпуска. Плохие новости в том, что он все еще намного больше, чем у конкурентов в лице NVIDIA и AMD.

Последний пакет под номером 6297, является обновленным драйвером для тех, кто использует версии 6130/6048. Этот пакет имеет два номера, потому что на самом деле включает два драйвера.

Компания Intel подтвердила, что размер пакета был временно увеличен для размещения сразу двух драйверов, но теперь эта проблема решена путем введения первого драйвера для поддержки как дискретных графических процессоров Intel Arc, так и интегрированных графических процессоров, включая Arrow Lake-S, для которого требовался собственный отдельный драйвер.

Текущие размеры драйверов производителей видеокарт:

• новый драйвер INTEL Arc Graphics 32.0.101.6297 ➡ 1,1 ГБ;

• INTEL Arc Graphics 32.0.101.6130/6048 ➡ 1,6 ГБ;

• NVIDIA GeForce Game Ready 566.14 ➡ 689 МБ;

• AMD Radeon Software Adrenalin 24.10.1➡ 772 МБ.

Как можно видеть, размер пакета по-прежнему превышает 1 ГБ, что не имеет особого смысла после более чем года обновлений этих драйверов. Кроме того, перед обновлением стоит обратить внимание, что новый драйвер не содержит никаких исправлений, поэтому единственной новой функцией является меньший размер загрузки и поддержка последних игр.