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Cooler Master выпустила блок питания X Mightly Platinum мощностью 2000 Вт с двумя разъемами 12V-2x6
Новинка имеет полностью модульную конструкцию и позволяет подключить две видеокарты RTX 4090

 Блок питания мощностью 2000 Вт для настольного ПК в определенной степени выходит за рамки норм, и можно по-прежнему считать такой показатель излишним. Это особенно актуально сейчас, когда NVIDIA практически отказалась от многопроцессорных SLI-сборок, это означает, что игрокам больше не нужны две видеокарты в одной системе. Однако некоторым пользователям, например, тем, кто занимается обучением LLM, генеративным искусственным интеллектом, рабочими станциями или мощными системами для рендеринга изображений, требуется несколько видеокарт для своих компьютеров. Таким системам не требуется SLI для работы, и они могут работать с одним блоком питания, при условии, что он достаточно мощный, чтобы удовлетворить потребность нескольких мощных компонентов в энергии, таких как две карты GeForce RTX 4090.

 Компания CoolerMaster решает эту проблему, выпуская свой новый блок питания X Mighty 2000 Вт. Ранее уже упоминался ещё более мощная модель на 2800 Вт, способная обеспечить работу системы с четырьмя картами RTX 4090, но блок на 2000 Вт, впервые анонсированный на выставке CES 2024 в январе, теперь стал доступен. Блок питания является полностью модульным и совместим со стандартами ATX 3.1 и PCIe 5.1, оснащен всеми современными разъемами питания, включая 12 V-2x6, который, как сообщается, безопаснее старого дизайна 12VHPWR.

 Обзоры подтверждают, что блок питания работает с уровнем шума не более 30 дБа при нагрузке 80% (1600 Вт) и остается полностью бесшумным при нагрузке до 40% (800 Вт), поскольку вентилятор не вращается при таком потреблении системы. Однако обозреватели отмечают, что блок питания не имеет возможности включить или отключить функцию Zero RPM пользователю принудительно.

 Ознакомиться с обзором этого блока питания можно на портале QuasarZone. Блок питания теперь доступен в Китае по цене 3599 юаней, Южной Корее по цене 702 тыс. вон или Австралии по цене 749 австралийских долларов.

#видеокарты #rtx 4090 #блоки питания #cooler master #12v-2x6
Источник: videocardz.com
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