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NVIDIA перешла на выпуск видеокарт GeForce RTX 50, завершив производство моделй RTX 40
Согласно новой утечке, в производстве осталась лишь одна линия с графическими процессорами AD107

 Компания NVIDIA в настоящее время проводит корректировку своих производственных линий, практически полностью переключаившись на графические процессоры следующего поколения. Хотя официальной информации не было, в сети ходит много слухов. Ожидается, что NVIDIA официально представит новое поколение видеокарт в начале 2025 года на мероприятии CES 2025 и вскоре после этого выпустит первые продукты серии RTX 50, возможно, в течение нескольких недель.

 Сообщения от Board Channels указывают на то, что NVIDIA перераспределяет свои производственные линии, чтобы сосредоточиться на серии RTX 50, и только одна линия на базе графического процессора AD107 все еще работает. Это означает, что производство графических процессоров AD102, AD103, AD104 и AD106 уже прекращено. Однако только модели на базе GPU AD102 показали относительно низкий уровень запасов в течение последних нескольких недель.

 «Согласно источникам, NVIDIA полностью закрыла производственную линию AD106, перераспределив все ее мощности на линии чипов серии RTX 50. Временно сохранена только одна линия AD107. В результате серия RTX 40 вступила в стадию последних распродаж, при этом высокопроизводительные графические процессоры RTX 40 среднего уровня постепенно снимаются с производства и их поставки заканчиваются. Переход ускоряется, и партнеры бренда столкнутся с уменьшением доступности на рынке», - Board Channels.

 Официально и неофициально компания NVIDIA пока не прекратила выпуск ни одного графического процессора Ada Lovelace в серии RTX 40. Однако, как всегда, существует некоторая путаница относительно того, что означает факт заявления о прекращении для графических карт. Во многих случаях это просто означает, что больше не производится никаких графических процессоров, а существующие чипы распределяются между производителями видеокарт до тех пор, пока не будут исчерпаны запасы. Часто проходят недели или даже месяцы, прежде чем запасы полностью иссякнут.

 Предполагаемые даты запуска NVIDIA RTX 50:

• RTX 5090/5090D/5080: январь 2025 года;

• RTX 5070/5070Ti: февраль 2025 года;

• RTX 5060/5060Ti: март 2025 года.

 По имеющимся слухам, видеокарты серии NVIDIA RTX 50 сначала будет представлены моделями высокого класса. Это может говорить о том, что у NVIDIA либо большой запас графических процессоров текущего поколения, который необходимо реализовать, либо запуск действительно произойдет раньше, чем ожидалось. Слухи также указывают на то, что NVIDIA может представить видеокарты нового поколения RTX 50 в течение трех месяцев, при этом модель RTX 5070 будет запущена в феврале, а RTX 5060 — в марте. Стоит отметить, что пока не все источники информации подтвердили такие планы Nvidia и полностью доверять представленной информации не стоит.

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Источник: videocardz.com
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По неофициальной информации, NVIDIA практически полностью переключает производство на серию RTX 50
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