Ожидается, что смартфоны выйдут в продажу 24 ноября.

Известный инсайдер Digital Chat Station недавно поделился предварительной датой запуска смартфонов серии Oppo Reno 13 в Китае, которая приходится на 25 ноября. Ожидается, что линейка будет включать две модели: Reno 13 и Reno 13 Pro. Похоже, что серия Reno 13 также дебютирует на мировом рынке за пределами Китая, поскольку глобальные версии обоих телефонов получили соответствующие сертификации, что указывает на скорый запуск.

Как видно на скриншоте выше, Reno 13 и Reno 13 Pro появились в базе данных сингапурской платформы сертификации IMDA. Стандартная версия имеет номер модели CPH2689, тогда как вариант Pro имеет номер модели CPH2697. Эти номера моделей ранее были замечены в базах данных Европейской комиссии по электросвязи (EEC) и Индонезийской TKDN. Однако только благодаря сертификации IMDA были подтверждены их окончательные названия устройств.

В списках IMDA раскрываются только возможности подключения обоих устройств. Интересно, что также сообщается о поддержке модели Reno 13 Pro eSIM.

Кроме того, в базе данных Camera FV-5 также появился Reno 13, из чего следует, что телефон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой на задней панели. Камера имеет фокусное расстояние 26,6 мм и диафрагму f/1.8. В списке также говорится, что Reno 13 имеет 50-мегапиксельную фронтальную камеру с фокусным расстоянием 22,2 мм и диафрагмой f/2.0.

Модели Reno, выпущенные на мировой рынок, имеют тот же дизайн, что и их китайские аналоги. Однако китайские версии, как правило, имеют немного отличающиеся в лучшую сторону характеристиками по сравнению с их мировыми аналогами. В недавних сообщениях утверждается, что китайский вариант Reno 13 Pro станет первым в мире телефоном с чипсетом Dimensity 8350. Пока неясно, будет ли это же устройство продаваться по всему миру.

Напомню, что серия Reno 12 была замечена в базе данных IMDA в мае, а ее официальный релиз состоялся 29 июня 2024 года в Сингапуре. Аналогично, более старые Reno 11 и Reno 11 Pro были замечены в базе данных IMDA в ноябре 2023 года, а затем официально представлены 27 января 2024 года в Сингапуре. Поэтому вполне вероятно, что серия Reno 13 может дебютировать в январе 2025 года в Сингапуре и на других мировых рынках.