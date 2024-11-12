Компания Intel готовит новые модели с TDP 35 и 65 Вт со встроенной графикой и без неё

Ожидается, что серия процессоров Core Ultra 200T с TDP 35 Вт и модели Core Ultra 200 с TDP 65 Вт дебютируют на выставке CES 2025 в начале января вместе с более доступными материнскими платами Intel B860. Эти процессоры ориентированы на обычных потребителей и предприятия, которым не требуются мощные разблокированные процессоры для разгона и игр.

Согласно списку, предоставленному инсайдером @momomo_us, Intel готовит к запуску не менее семи моделей в ближайшее время. Однако, учитывая дальнейшие планы Intel, этот список может быть расширен.

Модели Intel Core 200T/non-K:

• Intel Core U9-285T: 24 ядра, 36 МБ кэш-памяти, до 1,4 ГГц; 35 Вт;

• Intel Core U9-285: 24 ядра, 36 МБ кэш-памяти, до 2,5 ГГц; 65 Вт;

• Intel Core U7-265T: 20 ядер, 30 МБ кэш-памяти, до 1,5 ГГц; 35 Вт;

• Intel Core U7-265F: 20 ядер, 30 МБ кэш-памяти, до 2,4 ГГц; 65 Вт;

• Intel Core U7-265: 20 ядер, 30 МБ кэш-памяти, до 2,4 ГГц; 65 Вт;

• Intel Core U5-225F: 10 ядер, 20 МБ кэш-памяти, до 3,3 ГГц; 65 Вт;

• Intel Core U5-225: 10 ядер, 20 МБ кэш-памяти, до 3,3 ГГц; 65 Вт.

Флагманский чип Core Ultra 9 285 будет иметь 24 ядра, как и Core Ultra 9 285K, но с базовой тактовой частотой, ограниченной 2,5 ГГц для производительных ядер, и сниженным TDP в 65 Вт, что на 55 Вт ниже, чем у флагманского Core Ultra 9 285K, выпущенного в прошлом месяце. Intel также готовит вариант Core Ultra 9 285T с еще более низкой тактовой частотой производительных ядер на уровне 1,4 ГГц и мощностью всего 35 Вт. Эти процессоры не очень популярны среди обычных пользователей, но часто используются в системах All-in-One и встроенных настольных ПК для бизнеса.

Планируется как минимум три варианта 20-ядерного чипа Core Ultra 7 265. Версия на 65 Вт будет включать GPU Arc и варианты без встроенной графики, а также модель T. Наконец, есть 10-ядерный процессор Core Ultra 5 225, который представлен в варианте без графики, но нет упоминания о T-версии.

В просочившемся списке моделей Core Ultra 200 есть дополнительные процессоры, такие как Core Ultra 245, 235, 215 и 205, которые могут быть представлены позже, или список от @momomo может быть просто неполным.

Intel представит эти новые чипы примерно через два месяца, когда компания, как ожидается, подтвердит полные спецификации и цены. В целом, ожидается, что линейка Core Ultra 200 в конечном итоге расширится с пяти до 16 моделей.