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Процессоры AMD Zen 6 Medusa сохранят совместимость с платформой AM5
Слухи указывают на запуск процессоров в конце 2026 или начале 2027 года

 Для тех, кто хочет построить систему на платформе AM5 с расчетом на долговечность, сообщения о том, что следующее поколение процессоров AMD на архитектуре Zen 6 «Medusa» сохранит совместимость с сокетом, являются обнадеживающим знаком. Хотя их запуск все еще довольно далек, и подробности, безусловно, могут измениться в ближайшие пару лет, текущие слухи указывают на то, что AMD планирует выжать из платформы AM5 максимум архитектурных достижений, прежде чем двигаться дальше.

 Таким образом процессоры AMD Ryzen следующего поколения для настольных ПК под кодовым названием «Medusa» будут совместимы с существующим сокетом AM5, если верить последним слухам.

 Информация поступила от довольно надежного инсайдера Kepler_L2, у которого солидный послужной список в отношении утечек об оборудовании компании AMD. Они утверждают, что хотя процессоры Zen 6 «Medusa» будут поддерживать платформу AM5, их запуск стоит ожидать не раньше, чем через год, вероятно, где-то в конце 2026 года или, возможно, даже в начале 2027 года.

 Публичное обязательство AMD о совместимости сокета AM5 с процессорами Zen 6 не должна никого удивлять. Производитель процессоров ранее заявлял, что AM5 будет поддерживаться до 2027 года и позже. Прецедент долгой поддержки уже есть. Компания выпустила три микроархитектуры на платформе AM4, прежде чем решила перейти на новый сокет. В любом случае поклонникам компании приятно слышать, что AMD не бросит своих пользователей и не потребует использовать совершенно новую материнскую плату в ближайшее время.

 Также не стоит ожидать, что Zen 6 станет незначительным обновлением по сравнению с Zen 4 или Zen 5. С новой микроархитектурой и потенциальным переходом на 3-нм техпроцесс AMD, вероятно, представит множество улучшений и новых функций, готовых использовать сокет AM5.

 Фактически, AMD, возможно, придется обновить текущий 6-нм кристалл только для того, чтобы реализовать значительные архитектурные изменения для Zen 6, даже если физический сокет AM5 останется нетронутым. Сообщество пользователей ПК, безусловно, возлагает большие надежды, поскольку чипы Ryzen 9000 в значительной степени не впечатлили покупателей, за исключением новейшего Ryzen 7 9800X3D.

 Хотя архитектура Zen 6 еще далека от релиза, конкуренция на платформе x86 будет накаляться к тому времени, когда он появится. Ожидается, что Intel выпустит процессоры Arrow Lake-S на сокете LGA 1851, прежде чем дебютирует её новая архитектура Panther Lake на той же платформе в 2025 или 2026 году.

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Источник: techspot.com
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