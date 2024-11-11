Ожидается, что AMD представит линейку Strix Halo на выставке CES 2025.

Серия процессоров AMD Strix Halo еще не подтверждена компанией, но ожидается, что она будет представлена на предстоящем мероприятии CES 2025 в начале января. Недавний выход очередного драйвера чипсета подтвердил, что новые гибридные процессоры будут иметь схему наименования Ryzen AI Max 300. Теперь, стали известны возможные наименования новых встроенных графических процессоров компании.

Очередную информацию раскрыл известный китайский инсайдер Golden Pig Upgrade. Согласно сообщению инсайдера, грядущие встроенные графические процессоры RDNA 3.5 линейки Strix Point будут иметь название Radeon 8000S. Сообщается, что топовый вариант будет называться Radeon 8060S и, как говорят, получит 40 вычислительных модулей.

Напомню, что Radeon 890M из линейки Strix Point имеет всего 16 вычислительных модулей и, согласно тестам, он может обеспечить прирост производительности до 18 процентов по сравнению с Radeon 780M в игровых приложениях. При наличии 40 вычислительных модулей скачок производительности у Radeon 8060S, о котором идет речь, может быть еще более впечатляющим.

Средняя модель iGPU в линейке, как сообщается, будет называться Radeon 8050S и, как говорят, будет иметь 32 вычислительных модуля, что опять же лучше, чем у текущего мобильного флагмана Radeon 890M. Интересно, что подчеркивается наличие модели iGPU с 16 CU, но его название пока остается загадкой.

Помимо схемы наименования встроенной графики, также проливают свет на APU, которые изначально будут представлены в линейке Strix Halo. Golden Pig Upgrade сообщает, что их будет четыре, причем младшая модель будет иметь шесть ядер на архитектуре Zen 5, а топовый, как говорят, будет иметь 16 ядер Zen 5. Узнать больше об ожидаемых спецификациях можно на представленном ниже изображении.



