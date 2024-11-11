Видеокарты для ноутбуков AMD Radeon RX 8000M получат до 16 ГБ памяти и мощность до 175 Вт

Действительно ли AMD планирует четыре разных модели для серии Radeon RX 8000M? Никто не может дать прямого ответа, но известно, что должны выйти как минимум два графических процессора серии Navi4X. Не вызвало бы удивление, если бы AMD создала как минимум две модели на основе каждого из графических процессоров.

Тем не менее если взять серию Radeon RX 7000M в качестве примера, то ассортимент графических процессоров AMD и то, что в конечном итоге выйдет на рынок, может значительно отличаться. Для моделей на базе архитектуры RDNA3 AMD использовала три графических процессора: Navi 31, Navi 32 и Navi 33, но выпустила только четыре модели видеокарт.

По данным Golden Pig, в предстоящей мобильной линейке на базе архитектуры RDNA4 будет четыре модели. Ни одна из них не названа, но они, как предполагается, нацелены даже на уровни RX 7900M с максимальной целевой мощностью 175 Вт. R25M-E6 - флагманский представитель RDNA4 в предстоящей серии, как говорят, будет иметь 16 ГБ памяти на 256-битной шине памяти. Подобная конфигурация также ожидается во флагманской серии GeForce RTX 50, а именно модели RTX 5080M.

AMD также готовит модель R25M-E4 с 12 ГБ памяти на 192-битном интерфейсе с тем же уровнем мощности, так что, предположительно, оба являются моделями на базе графического процессора Navi 48. С другой стороны, есть модели R25M-P6 и R25M-P4 на базе графического процессора Navi 44, которые, как ожидается, будут иметь мощность до 130 Вт и 150 Вт с 8 ГБ памяти на 128-битной шине, что соответствует уровню серии RX 7600M.

AMD пытается бороться за повышение популярности своих дискретных графических процессоров Radeon на мобильном рынке, причем эту основная проблема часто связывается не с производительностью, а с поставками и доступностью. Если бы AMD могла более последовательно удовлетворять спрос, то мы, вероятно, увидели бы большее количество графических процессоров Radeon в игровых ноутбуках.