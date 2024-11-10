Система показала великолепную производительность при сохранении достойного температурного режима в корпусе

FEVM FN60G представляет собой мини-ПК с корпусом, напоминающим Mac Studio от Apple. В отличие от систем на базе ARM от Apple, этот мини-ПК использует процессоры Intel и предлагает конфигурации с дискретными вариантами графических процессоров, включая GeForce RTX 4060M, RX 6600M, а в последнем обновлении также RTX 4090M.

Впервые об этом мини-ПК стало известно во время его анонса в сентябре, но теперь компания отправляет образцы для обзора в профильные СМИ. Джек Стоун выпустил видео с полным обзором этого расширяемого ПК малого форм-фактора, который может использоваться не только в играх, но и для LLM или рендеринга видео.

FN60G WE может похвастаться 3,8-литровым корпусом с размерами 168x168x137 мм со встроенным жидкостным охладителем от Thermalright. Система охлаждения в первую очередь охлаждает ЦП, а именно процессор Core i9-14900KF с 24 ядрами. В топовой сборке устанавливается мобильная версия видеокарты RTX 4090 с 9728 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR6. Видеокарта предлагает характеристики, похожие на настольную RTX 4080, хотя с более медленной памятью и значительно более низким TDP в 175 Вт по сравнению с 320 Вт в настольной версии.

Характеристики FEVM FN60G WE:

• ЦП: Core i9-14900KF (24 ядра, настольный ЦП);

• ГП: GeForce RTX 4090 Laptop GPU (16 ГБ);

• Память: DDR5-5200 (SODIMM);

• Твердотельный накопитель: NVMe M.2 PCIe 4.0 (2280);

• Кулер: Thermalright AIO liquid cooling Размер: 168x168x137 мм (3,8 литра);

• Блок питания: 330 Вт.

Процессор потребляет 220 Вт в тесте стабильности AIDA64 при полной нагрузке (с TDP 125 Вт), в то время как RTX 4090M потребляет более 100 Вт в Furmark, достигая максимального значения 115 Вт, согласно тестам. Важно, что во время обоих тестов температура ЦП не превышала 81°C, а ГП оставался ниже 77°C. По словам обозревателя, эти температуры указывают на хорошее рассеивание тепла для такого форм-фактора.

В тестах эта комбинация процессора и видеокарты демонстрирует превосходную производительность, что не удивительно, так как RTX 4090M является самым быстрым мобильным вариантом NVIDIA на данный момент.

Основными конкурентами FN60G WE являются системы Minisforum AtomMan G7 Pt на базе Ryzen 9 7945HX и RX 7600M XT, а также ACEMAGIC M2 Starship с Core i9-12900H и RTX 3080M. Система также конкурирует с ASUS ROG NUC на базе Core Ultra 9 185H и RTX 4070M. В качестве альтернативы есть варианты для самостоятельной сборки с платами Mini-ITX, но даже в этом случае ПК все равно будет больше, учитывая, что форм-фактор ITX составляет 170x170 мм.