Линейка Magic 7 поступила в продажу в Китае 8 ноября по цене от 626 долларов

На прошлой неделе компания Honor выпустила в Китае новую серию смартфонов Magic 7, продолжающую успех предыдущей линейки Magic 6. Смартфоны отличаются улучшенными возможностями искусственного интеллекта благодаря новейшему флагманскому чипсету Snapdragon 8 Elite.

Серия Magic уже доказала свою популярность, и компания объявила о своем очередном достижении. Согласно информации Honor, серия Magic 7 побила все предыдущие рекорды компании по продажам в первый день среди всех новых устройств Honor. Линейка Magic 7 официально поступила в продажу вчера, 8 ноября и мгновенно привлекла внимание пользователей.

Новый Honor Magic 7 доступен в пяти цветах: Sunrise Gold, Moon Shadow Grey, Snowy White, Sky Blue и Velvet Black, тогда как старшая модель Honor Magic 7 Pro предлагает четыре цветовых варианта: Moon Shadow Grey, Snowy White, Sky Blue и Velvet Black.

Что касается спецификаций, то обычный Magic 7 имеет 6,78-дюймовый плоский OLED-дисплей, в то время как модель Magic 7 Pro имеет немного больший 6,8-дюймовый изогнутый с четырех сторон OLED-дисплей. Оба смартфона поддерживают адаптивную частоту обновления LTPO от 1 до 120 Гц и пиковую яркость HDR 5000 нит.

Как было сказано выше, оба устройства работают на базе чипсете Snapdragon 8 Elite с графическим процессором Adreno 830 и обеспечивают высокую производительность, особенно в играх, чему способствует система жидкостного охлаждения Honor. Смартфоны работают под управлением оболочки MagicOS 9.0 на базе Android 15 с поддержкой функций искусственного интеллекта, такими как YOYO Smart Assistant и улучшенными элементами управления конфиденциальностью.

Серия Magic 7 оснащена отличным набором камер. Модель Magic 7 включает в себя 50-мегапиксельный тройной модуль, а модель Magic 7 Pro к этому набору получит дополнительный 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с поддержкой 100-кратного зума. Оба смартфона получили расширенные функции обработки фотографий с помощью ИИ для 50-мегапиксельной фронтальной камеры и датчиком ToF для 3D-распознавания лиц.

Magic 7 имеет аккумуляторную батарею емкостью 5650 мАч, а Magic 7 Pro предлагает батарею на 5850 мАч. Оба поддерживают проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт, а технология Honor Qinghai Lake помогает продлить долговечность аккумулятора. Кроме того, телефоны получили защиту по стандарту IP68/69, 3D-ультразвуковые датчики отпечатков пальцев, 5G, Wi-Fi 7, спутниковую передачу сообщений и повышенную устойчивость к падениям.

Что касается стоимости, то цена базового варианта начинается с 4499 юаней (626 долларов США) и доходит до 5499 юаней (765 долларов США) за топовую модель со спутниковой связью, в то время как вариант Magic 7 Pro стоит от 5699 юаней (793 доллара США), а топовая модель достигает 6699 юаней (933 доллара США), также поддерживая спутниковую связь.