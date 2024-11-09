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Vivo официально подтвердила глобальный запуск серии Vivo X200
Компания готовит к выходу смартфоны на малазийском рынке, показав соответствующий тизер.

 Последние сообщения показывают, что смартфоны серии Vivo X200 скоро будут запущены по всему миру, получив одобрение для продажи на нескольких рынках. Малайзия, похоже, готова стать одной из первых стран, где появится новая линейка флагманских устройств от Vivo, поскольку компания уже начала их там рекламировать. 

Vivo X200 и X200 Pro недавно были замечены в базе данных национальной платформы сертификации SIRIM. Bluetooth SIG и платформы сертификации в Индии, Индонезии и Европе также одобрили эти два устройства. Стоит отметить, что Vivo X200 Pro Mini, являющийся компактным флагманским телефоном, также является частью линейки Vivo X200 в Китае. Однако модель Mini не появилась на платформах сертификации за пределами Китая, что указывает на то, что она может остаться эксклюзивной версией для внутреннего рынка. 

 Обычная модель Vivo X200 оснащена 6,67-дюймовым изогнутым OLED 8T LTPS дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, ШИМ-регулировкой яркости частотой 2160 Гц и оптическим сканером отпечатков пальцев. В свою очередь, старшая версия X200 Pro имеет немного больший, изогнутый 6,78-дюймовый OLED 8T LTPO дисплей с теми же характеристиками, но ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. 

 За работу смартфонов отвечает флагманская однокристальная система Dimensity 9400 от Mediatek, компанию которому составляет оперативная память LPDDR5x и накопитель стандарта UFS 4.0. Vivo X200 имеет аккумулятор емкостью 5800 мАч, тогда как модель Pro оснащена аккумулятором емкостью 6000 мАч. Оба телефона поддерживают проводную зарядку мощностью 90 Вт, тогда как версия Pro также предлагает беспроводную зарядку мощностью 30 Вт.

 В качестве селфи-камеры в Vivo X200 и X200 Pro используется объектив на 32 мегапикселя с датчиком Samsung S5KKD1. Стандартная модель оснащена 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX921 с поддержкой OIS, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой Samsung JN1 и 50-мегапиксельной перископической камерой LYT-600 3x с OIS.


 Задние камеры X200 Pro включают 50-мегапиксельную основную камеру с датчиком Sony LYT-818 с OIS, 200-мегапиксельной 3,7-кратной перископической камерой с датчиком Samsung S5KHP9 с OIS и тем же сверхширокоугольным объективом. Серия Vivo X200 также получила ОС Android 15 из коробки на базе оболочки FunTouch OS 15, два динамика, поддержку интерфейса Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт, линейный вибромотор по оси X, порт USB-C (USB Gen 3.2 у версии Pro) и корпус со степенью защиты IP68/69.

#смартфоны #vivo #vivo x200 #vivo x200 pro #смартфоны vivo #vivo x200 pro mini
Источник: gizmochina.com
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