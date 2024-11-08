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Nvidia разрабатывает APU для геймеров и создателей контента на базе ARM
Nvidia, как утверждается, готовится к соперничеству с APU Strix Halo в конце 2025 или начале 2026 года с выпуском своего APU на базе ARM для Windows

 В последние месяцы было много слухов, что Nvidia сотрудничает с MediaTek для создания собственного APU на ARM для Windows. Сообщается, что APU создается на основе 3-нм техпроцесса TSMC и может стоить 300 долларов. Однако подробности об этом APU были скудными, и, помимо приблизительных сроков, неизвестно, когда чипы выйдут в конечном итоге.

 К счастью Moore’s Law Is Dead теперь раскрыл возможные сроки выпуска ARM APU от Nvidia для Windows, а также некоторые другие подробности.

 Moore’s Law Is Dead не дает никаких указаний, является ли этот чип тем же APU, который Nvidia разрабатывает с MediaTek, или чем-то другим. Хотя последнее является очевидным ответом, Nvidia не новичок в разработке ARM APU собственными силами, поскольку компания уже выпустила несколько подобных продуктов, таких как Nvidia Tegra X1, представленный в Nvidia Shield TV и Nintendo Switch.

 В разговоре с Moore’s Law Is Dead партнер Nvidia заявил, что Nvidia собирается выпустить 80-ваттный APU в течение пары лет для тонких и легких ноутбуков. Сообщается, что Nvidia сотрудничает с Dell для запуска APU в системах Alienware. Это довольно интересно, поскольку ноутбуки Alienware не совсем попадают в категорию тонких и легких устройств. Так что, возможно, нас ждет первый компактный игровой ноутбук Alienware, который использует APU Nvidia.

 Источник в Nvidia подтвердил Moore’s Law Is Dead, что компания действительно работает над потребительским APU, и это очень серьезный проект. Источник также упомянул, что Nvidia попытается выпустить APU в конце 2025 или начале 2026 года до выхода AMD Sound Wave, являющегося ответом на чипы Qualcomm, который, как сообщается, выйдет в 2026 году.

 Интересно, что ARM APU от Nvidia, по-видимому, является прямым конкурентом чипов Strix Halo, поскольку компания, как говорят, продает свою продукцию геймерам и создателям контента. Strix Halo APU, похоже, будут весьма производительными, с производительностью iGPU, подобной производительности мобильной карты RTX 4070. Так что, если Nvidia хочет конкурировать с AMD, ей понадобится такой же мощный или лучший продукт.

 Наконец, источник Moore’s Law Is Dead заявил, что ведутся усилия по улучшению Windows на ARM. Это имеет решающее значение для успеха Nvidia, поскольку, несмотря на весь потенциал Snapdragon X Elite, сомнительная совместимость с Windows, возможно, является самым большим сдерживающим фактором для Qualcomm.

#nvidia #процессоры #windows #apu #arm #apu amd #процессоры arm #strix halo
Источник: notebookcheck.net
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