Результат тестов довольно противоречив, учитывая алгоритм его работы, но дает примерное представление о возможностях чипа

После недавнего запуска процессора Ryzen 7 9800X3D, AMD, как сообщается, собирается представить два более быстрых процессора с технологией 3D V-cache. Грядущие модели Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D присоединятся к линейке продуктов на архитектуре AMD Zen 5 на выставке CES 2025, последний из которых был протестирован в бенчмарке Factorio, показав впечатляющий прирост производительности по сравнению с Ryzen 9 7950X3D.

Бенчмарк Factorio размещен на сайте Factoriobox, где перечислены результаты тестирования Ryzen 9 9950X3D, что является первым случаем, когда процессор был замечен в сети. В тесте Ryzen 9 9950X3D набрал 654,9 UPS, что намного выше оценок Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 7950X3D. В то время как первый набрал в среднем 553,7 UPS, последний показал средний балл 427,5 UPS.

Стоит отметить, что тесты Factorio зависят не только от ЦП, но и от тактовой частоты и таймингов памяти, поэтому к результатам следует относиться с долей скепсиса. Например, средний балл Ryzen 9 7950X3D на Factoriobox ниже, чем у Ryzen 7 7800X3D, в то время как Ryzen 7 5800X3D легко превосходит Ryzen 7 7800X3D, что говорит о не самом точном индикаторе производительности ЦП.

Ryzen 9 9950X3D был раскрыт ранее на этой неделе компанией Gigabyte, которая намекнула на флагман следующего поколения в своем пресс-релизе. По словам тайваньского производителя, новый режим Turbo Mode в ее материнских платах позволит грядущему 16-ядерному процессору от AMD обеспечить до 18% более высокую производительность по сравнению с Ryzen 9 7950X3D.

Чип также недавно упоминался компанией Thermal Grizzly, которая заявила, что ее устройства по охлаждению будут полностью совместимы с грядущим флагманом.

Утечки предполагают, что Ryzen 9 9950X3D будет иметь 16 ядер и 32 потока в двух CCD на базе Zen 5. Ожидается, что он будет иметь 128 МБ кэша L3, поровну разделенного между CCD и стеком 3D V-Cache. Кроме того, предполагается, что процессор будет иметь 16 МБ кэша L2.

Пока нет информации о тактовых частотах и TDP данного процессора, но утечки предполагают, что грядущий флагман AMD может предложить более высокие тактовые частоты, чем Ryzen 9 7950X3D, и иметь стандартный TDP от 120 до 170 Вт, а также поддерживать разгон.