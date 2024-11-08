Компания планирует представить шесть моделей по цене от 1100 долларов

Предварительный прием заказов на новую игровую портативную консоль уже стартовали, однако, заказывать её сейчас крайне не рекомендуется, так как, если компания не отправила ни одному представителю СМИ ни одного устройства для обзора, то это должно, настораживать. Стоит правда отметить, что Onexplayer не новичок на рынке и выпускала в продажу свои консоли.

Теперь компания представила своё новое портативное игровое устройство под названием OneXFly F1 Pro, созданное на базе гибридных процессоров AMD: Ryzen Al 9 365 или Ryzen AI 9 HX 370. На выбор покупателям предлагаются шесть конфигураций игрового устройства по довольно большой цене.

Модели OneXFly F1 Pro и их цены:

• AMD AI 9 365 – 32G + 1TB: $1099;

• AMD AI 9 365 - 32G + 2TB: $1199;

• AMD AI 9 HX 370 - 32G + 1TB: $1339;

• AMD AI 9 HX 370 - 32G + 2TB: $1439;

• AMD AI 9 HX 370 - 64G + 1TB: $1599;

• AMD AI 9 HX 370 - 64G + 2TB: $1699.

Стоит также отметить, что указанные цены являются стартовыми, то есть спустя некоторое время они с высокой долей вероятности могут увеличиться. Также стоит отметить, что эти карманные устройства не продаются через краудфандинговые платформы.

Компания подтвердила две конфигурации памяти, полноразмерный слот M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0, а для установки игр и программного обеспечения пользователи могут заказать устройство с накопителем объемом до 2 ТБ.

Как сообщалось ранее, карманная консоль получила 7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, являющийся одной из главных после процессора особенностей игрового устройства, которая может привлечь потенциальных покупателей. Компания также подтвердила наличие двух портов стандарта USB4, а также аккумуляторную батарею емкостью 48,5 Вт·ч. По последнему параметру устройство уступает, например, консоли Asus ROG Ally X, имеющим аккумулятор на 80 Вт·ч.

Тем кто войдет в число первых оформивших предварительный заказ на OneXFly F1 Pro, компания обещает подарить медаль и бесплатный защитный чехол.

Сейчас игровая система доступна для предварительного заказа, а её поставки начнутся в конце ноября для всех конфигурации. Таким образом, скоро мы станем свидетелями запуска первого устройства на базе процессоров AMD Strix Point. Вопрос лишь в том, почему данная консоль получила такую высокую стоимость?